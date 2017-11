¿Podría la mejor planificación urbana prevenir incendios en California?...

Recientemente hemos sido testigos de cómo el incendio Tubbs —impulsado por el viento— abrió un camino devastador por vecindarios densamente urbanizados en el norte de California, causando docenas de muertes y miles de pérdidas de casas. Este evento trágico fácilmente se puede calificar como el incendio más catastrófico en la historia moderna de California . Son impresionantes las historias sobre lo rápidamente que se extendió el incendio y el poco tiempo que la gente tenía para evacuarse.

A pesar de lo poco usual que parece la devastación, debemos reconocer que estas ‘conflagraciones urbanas’ han sucedido en el pasado y volverán a suceder. Sin embargo, estos incendios revelaron que tenemos brechas clave con nuestras políticas y planificación cuando se trata de evaluar riesgo en ambientes propensos a los incendios.



Lo que resulta cada vez más claro para los investigadores como yo es que las pérdidas del lado humano con frecuencia son impulsadas por dónde y cómo construimos nuestras comunidades. Esto significa que tenemos que aprender a coexistir con el fuego si vamos a habitar paisajes propensos a tener incendios, del mismo modo que nos adaptamos a otros peligros naturales. Un paso esencial es cambiar a nuestra perspectiva de centrarse en el peligro a una perspectiva que incluya más completamente las vulnerabilidades humanas.



#TubbsFire [update] between Calistoga & Santa Rosa (Napa & Sonoma Counties) is now 36,793 acres & 94% contained. https://t.co/5OVEfaseWy pic.twitter.com/mF3g5pp9GI

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 21, 2017