Revisa que el disfraz no tenga telas sueltas o hilos que puedan representar un riesgo de estrangulamiento en niños pequeños. También que la etiqueta aclare que la tela no es inflamable. En caso de que haya accesorios como espadas o bastones, estos no pueden ser muy largos o afilados, pues podrían generar heridas graves en el niño si se tropieza. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images | Univision

