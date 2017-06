El mapa que muestra dónde ocurrirán las inundaciones en el futuro

La tormenta tropical Cindy tocó tierra cerca de la frontera Texas-Louisiana el jueves a primera hora de la mañana. Dos estados, Louisiana y Alabama, declararon estado de emergencia. La tormenta ha provocado la muerte de un niño de 10 años en Alabama, mientras que ha afectado ciudades en un tramo de 500 millas a lo largo de la Costa del Golfo con tornados, vientos de hasta 50 mph, y precipitaciones de hasta 12 pulgadas. Cindy fue degradada a depresión tropical, es decir, que tiene vientos sostenidos por debajo de las 39 millas por hora. Hasta 15 pulgadas de lluvia podrían inundar ciertas zonas, según el Servicio Nacional de Meteorología.



No se trata sólo de las ciudades costeras las que están sintiendo el impacto: millones de residentes incluso del norte lejano, como el Valle del Ohio, también están en riesgo de inundaciones tierra adentro debido a las fuertes lluvias y a la crecida de vías fluviales conforme la tormenta se mueve en dirección noreste hacia la región del Atlántico Medio.



#Tropical Storm #Cindy closing in on northern Gulf Coast, where it will move inland near the Louisiana-Texas border: https://t.co/CNT1kHzRcb pic.twitter.com/ns5juAE5IW