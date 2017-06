El mapa de rebeldía: estas son las ciudades que sí están apoyando el Acuerdo de París

La EPA ha encabezado la guerra contra la basura en EEUU. A lo largo de los años, la agencia ha impulsado el reciclaje, los vertederos regulados y ha creado normas para las cámaras municipales de combustión de desechos. En la foto, vertederos ilegales cerca de la autopista de New Jersey, frente a Manhattan en 1973. Foto: The U.S. National Archives and Records Administration | Univision

