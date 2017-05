Las enormes cisternas de agua que San Francisco esconde bajo sus calles

Cuando uno deambula cierto tiempo por las calles de San Francisco, uno advierte sobre ellas raras señales en el pavimento: ladrillos dispuestos de tal forma que definen círculos o rectángulos de apreciable tamaño, lo que parcen reminiscencias de antiguos trabajos de cantería o símbolos de calibración satelital.

Pero, justo como sucede con los icebergs, es lo que está debajo lo que impresiona más: incrustadas en la tierra, colosales cisternas albergan, de vez en vez, lagos artificiales. Estos son un recordatorio físico de que San Francisco ha sido históricamente un polvorín y siempre es bueno disponer de agua extra en caso de incendios.



Todo comenzó en 1849, cuando el antiguo Hotel Shades ardió en llamas. Unos meses más tarde, un barco corrió la misma suerte y esa vez las llamaradas redujeron a cenizas una parte de la villa. Poco tiempo después se creó un cuerpo de bomberos, aunque una serie de grandes incendios, alimentados en buena medida por el viento, se sucedieron en los próximos años, los que causaron terror entre los ciudadanos y carbonizaron varios acres de edificios.



Una de las maneras con que se comenzó a enfrentar estas catástrofes fue creando cisternas. Los subterráneos depósitos de agua fueron concebidos como un último recurso para evitar la propagación de incendios. Pero el sistema de cisternas de San Francisco, que data del siglo XIX, fue luego reforzado por medio de estructuras de mayor envergadura tras el terremoto de 1906. Este desastre generó un tormenta de fuego que costó unas 3,000 vidas y arrasó con gran parte de la ciudad. Hoy existen entre 170 y 200 tanques camuflados por toda la ciudad –las cifras varían un poco—, los cuales funcionan como fuentes de agua en casos de emergencia, al margen de los conductos de agua tradicionales y las estaciones de succión y bombeo de agua salada de la Bahía.



Gracias a John Oram, de la plataforma de mapeo Mapzen, todo el mundo puede explorar esta galaxia semiescondida de cisternas. “Durante mucho tiempo me fascinaron las cisternas y sus misteriosos círculos de ladrillos, como yo creo que le pasa a todo el que se muda a San Francisco”, sostiene Oram, quien, de hecho, solía cubrir asuntos relacionados con estos depósitos en su sitio de noticias locales, Burrito Justice .



A Oram se le ocurrió la idea del mapa mientras ayudaba a su amigo Andrew Sullivan en el estudio de la ruta de autobús 44-O'Shaughnessy. Ambos quedaron impactados por la enormidad de la infraestructura, incluyendo estructuras subterráneas para la lucha contra incendios, creadas en los primeros años del siglo XX bajo la supervisión del ingeniero civil Michael O'Shaughnessy.

“Empezamos a percatarnos de todo lo que Michael O'Shaughnessy había planeado y construido en San Francisco como ingeniero civil: túneles, bulevares, el Sistema Auxiliar de Abastecimiento de Agua para el Departamento de Bomberos y el sistema de nuevas y mayores cisternas antiincendios, las cuales complementaban las ya existentes desde mediados del siglo XIX, luego de que la urbe ardiera en llamas unas seis veces en el lapso de un año y medio”, indica Oram.



Después de extraer datos de un proyecto previo, realizado por el artista local Scott Kildall, Oram empleó la herramienta Tangram Play de Mapzen para trazar 170 cisternas soterradas, a menudo decoradas con colores. Al hacer zoom en ellas, conocemos sus calles transversales y su volumen, que puede fluctuar desde menos de 10,000 galones hasta los 243,000 galones de la cisterna bajo el complejo arquitectónico Civic Center.



“¡La cisterna del Civic Center es inmensa!”, dice Oram. “Pero impresiona de inmediato ver las originales, más pequeñas, construidas en el corazón de la ciudad tras los incendios de 1850 y 1851”.

También es evidente dónde la gente residía cuando se comenzaron a construir las cisternas más caudalosas a inicios de 1900. Estas no se encontraban en el oeste de la ciudad. “Muy pocas personas vivían entonces en Richmond y Sunset”, refiere. “Apenas había dunas hasta los años 20 y 30 del siglo pasado. Sunset, de hecho, no fue desarrollada hasta que O'Shaughnessy edificó el túnel Twin Peaks”, abierto in 1918.

Asegúrate de revisar este mapa a página entera, donde puede encontrar novedosa información al hacer zoom.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.