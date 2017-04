'Steve', la misteriosa luz violeta descubierta por un grupo de entusiastas en el cielo de Canadá

Un grupo de entusiastas descubrió una nueva luz que pinta las noches de Canadá y comenzaron a juntar sus hallazgos en redes sociales, llamando la atención de los científicos. Es de color violeta y aunque aún no está claro cómo se forma decidieron llamarla 'Steve'.

Eric Donovan, un profesor de Física de la Universidad de Calgary, en Canadá, fue el primer científico en ver las imágenes de 'Steve' cuando los aficionados de las auroras le mostraron sus hallazgos, publicados en un grupo de Facebook llamado 'Alberta Aurora Chasers' (Cazadores de Auroras de Alberta). Y dudó de la explicación de los internautas sobre que se trataba de un arco protónico porque, asegura, no son visibles.



"Ellos me mostraron esas hermosas fotos y yo estaba como pensando: 'No sé lo que es, pero no es un aurora protónica'", contó al diario The New York Times. Fue entonces cuando Chris Ratzlaff, fotógrafo y administrador del grupo en la red social, le llamó 'Steve'... al menos hasta que se conociera de qué se trataba.

Donovan aseguró en un encuentro de científicos, citado por la Agencia Europea Espacial (ESA, por su sigla en inglés), que este fenómeno no había ocurrido en los últimos 20 años, cuando él comenzó a estudiar las auroras boreales.

"En 1997 habíamos tenido un solo punto desde el suelo para mirar todo el cielo de América del Norte y las auroras boreales", explicó. "En ese momento éramos sortarios si lográbamos una fotografía nocturna de la aurora desde el suelo (...) Ahora tenemos muchas más imágenes y misiones por satélite como Swarm para alcanzar más de 100 fotos por noche".

Pero para Donovan ha sido crucial el papel de los aficionados y las redes sociales, "que han hecho un buen puente entre la comunidad científica y la amateur, unos increíbles observadores del cielo nocturno".

Según la Agencia Espacial Europea, los entusiastas comenzaron a compartir sus imágenes y videos también en el blog Aurorasaurus.



Los cazadores de auroras boreales aseguran que 'Steve' tiene la forma de un arco en movimiento y creen que se genera a partir de una lluvia de protones desde la magnetosfera. Pero aún investigan de dónde proviene.



El blog Aurorasaurus refiere que hay más de 50 reportes de este fenómeno desde 2016. Los aficionados ahora trabajan con los investigadores canadienses y europeos para darle una explicación y nombre a esta luz violeta. Colectan información sobre el fenómeno.

Donovan asegura que con la ayuda de Swarm, una constelación de satélites operados por la Agencia Europea Espacial, recolectarán datos suficientes para explicar a 'Steve'. Desde julio de 2016, Swarm ya ha identificado la temperatura y velocidad de esta luz, pero aún quedan preguntas por responder. Entre ellas, qué lo genera y lo hace tan caliente.

Para Roger Haagmans, científico de la misión Swarm, 'Steve' se ha convertido en un "buen ejemplo de una sociedad para la ciencia".



