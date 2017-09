Es mejor usar boxers que calzones ajustados: cierto. Aunque no existe evidencia científica contundente sobre el impacto del tipo de ropa interior en la fertilidad masculina, sí se sabe que para producir suficiente esperma, los testículos no deben sobrecalentarse, lo que puede ocurrir al usar calzoncillos o pantalones demasiado apretados. Otro dato: el cuerpo tarda unos 10 días en producir el esperma, así que vale de nada usar boxers solamente el día en que se tendrán relaciones. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images for LACOSTE | Univision

