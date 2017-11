Cáncer – Sábado 18 de noviembre 2017: El novilunio te transforma positivamente

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con tu regente, la Luna, en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Vives el momento de los inicios pues tu regente, la Luna, en la fase del novilunio marca el inicio de todo. Estarás en el medio de una difícil decisión sentimental y deberás ser muy cuidadoso a la hora de tomarla, pero la buena noticia es que estás muy inspirado y sabrás hacer lo que realmente te conviene en estos momentos. No te guíes únicamente por apariencias ni emociones sino medita bien lo que vas a hacer y escucha la voz de tu corazón. Investiga por tu cuenta pues hay trampas a tu alrededor y debes redoblar la precaución al iniciar negocios.



publicidad

Amor

Escucha la voz de tu corazón y si te sientes tentado a vivir una aventura apasionada junto a una persona que aún no conoces bien, pero que te inspira y excita mucho, no te detengas. Haz la prueba, intenta y explora, no pases por alto esta oportunidad que te regala la vida.



Salud

Toma una buena cantidad de jugos naturales, de agua fresca y, sobre todo, olvídate de las sodas y bebidas con ingredientes artificiales. Muchos síntomas molestos desaparecerán con esta desintoxicación gradual.

Trabajo

Es hora ya de empezar a planear seriamente un proyecto por tu cuenta, un trabajo propio, un negocio aunque sea pequeño o sencillo que te permita ir logrando alguna forma de independencia económica e ir creciendo paulatinamente a un ritmo estable.

Dinero y fortuna

Tu panorama económico está recibiendo un impulso adicional en la forma de papeles legales y firmas burocráticas, pero aún se demora. Asimismo si has estado preocupado por una cuestión pendiente las noticias que te llegarán ahora serán muy alentadoras.



Las psicofonías del embrujado Palacio de Linares en Madrid, España