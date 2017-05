Cáncer – Domingo 7 de mayo 2017: Asumirás una postura más equilibrada

Vas a asumir una posición más objetiva ante la realidad, sin dejarte llevar por las influencias negativas de personas que son poco brillantes y no tienen ideas propias, sino repiten como un papagayo todo lo que escuchan. No dejes que te manipulen ni te sientas culpable por nada pues las buenas personas no hieren conscientemente a los demás. Aléjate de gentes conflictivas y verás lo bien que te va con tu relación amorosa. Si tratas de quedar bien con todo el mundo y descuidas lo tuyo tendrías dificultades.

Amor

La Luna, que es tu regente, continúa transitando por Libra. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. No todo lo que uno desea se puede obtener inmediatamente y se requiere paciencia para sacar adelante tus asuntos sentimentales si hay interferencias.



Salud

Haz caso a las señales de tu cuerpo. Disfruta más tu vida y no te dejes llevar por las emociones negativas que sólo te causarían malestares. Tu salud es tu responsabilidad y cuando te incomodas innecesariamente surgen los desajustes causantes de enfermedades.

Trabajo

Contarás con más tiempo libre en este fin de semana y si lo usas adecuadamente podrás realizar un empleo adicional que aumente tus ingresos o aprovechar esa oportunidad para matricular en alguna escuela o institución donde aumentes tus conocimientos.

Dinero y fortuna

Una corazonada te inspirará para que vayas al lugar adecuado y empieces una gestión en la cual puede haber dinero y fortuna. Un negocio por cuenta propia cristaliza y a partir de este ciclo planetario recibes ingresos extras. Estás en alza, aprovecha la racha.