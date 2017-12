Ford dice que su nueva Serie-F Super Duty 2018 es la pickup de trabajo más poderosa de todos los tiempos

Ford ahora puede darse el lujo de decir no sólo que fabrica la pickup más cara de la historia de las pickups, sino también la más potente y capaz.

Ford anunció que su nueva pickup Serie-F Super Duty 2018 equipada con la más reciente versión de su motor V8 Power Stroke diésel de 6.7 litros, es la camioneta pickup más poderosa y capaz de todos los tiempos.

Para sustentar semejante crédito Ford presenta 5 cifras muy significativas:





Mayor potencia en su categoría: 450 caballos de fuerza , 10 caballos más que en 2017

, 10 caballos más que en 2017 Mayor torque en su categoría: 935 lbs.-pie de torque , 10 lbs.-pie más que en 2017

, 10 lbs.-pie más que en 2017 Mayor capacidad de remolque cuello de ganso en su categoría: 34,000 libras (una mejora de 1,5000 para la nueva F-450 4x2)

(una mejora de 1,5000 para la nueva F-450 4x2) Mayor capacidad de remolque convencional en su categoría: 21,000 libras

Mayor capacidad de carga en su categoría: 7,360 libras

Ford rediseñó los cabezales de los cilindros del Power Stroke V8 para mayor resistencia en trabajo con cargas altas. Igualmente el fabricante llevó a cabo una optimización de la calibración de la fuerza de empuje del turbo cargador a fin de aprovechar el incremento de la capacidad de los cabezales de los cilindros para mayor potencia y torque.

El óvalo azul también presentó una nueva versión de su F-450 4x2 con 6 ruedas que puede ser especialmente atractiva para quienes usan sus pickups para remolcar tráiler con remolque cuello de ganso, gracias a la capacidad de remolque incrementada y al bastidor de acero de alta resistencia que Ford utiliza en estas camionetas.



Ford también aprovechó la oportunidad para recordarnos que es el único fabricante que desarrolla in house tanto sus motor diésel de trabajo pesado como las transmisiones que utiliza.

Ford también aprovechó la oportunidad para recordarnos que es el único fabricante que desarrolla in house tanto sus motor diésel de trabajo pesado como las transmisiones que utiliza.

Nissan y principalmente Toyota ya prácticamente abandonaron toda pretensión de competir en el segmento de las pick ups de trabajo pesado, pero no dudamos que Chevrolet y Ram no tardarán en responder a este nuevo desafío.



