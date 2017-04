Cuánto le costó a Estados Unidos utilizar la 'madre de todas las bombas' en Afganistán

Según cálculos del diario The Guardian, el uso de este artefacto no nuclear es exponencialmente más costoso que otro tipo de armamento, como los misiles Tomahawk, que recientemente se lanzaron en Siria, e incluso la bomba predecesora de la MOAB, la 'Daisy Cutter'.

La 'madre de todas las bombas' que Estados Unidos lanzó este jueves en Afganistán para destruir una red de cuevas de la organización terrorista Estado Islámico no solo es el arma no nuclear más potente que tiene Estados Unidos en su arsenal militar, sino que además es costosa. Según datos del diario The Guardian, cada una tiene un valor de 16 millones de dólares.

Otro tipo de artefactos, como los misiles Tomahawk o incluso la predecesora de la MOAB, la bomba BLU-82 'Daisy Cutter', hubieran generado costos menores al país. El diario asegura que los primeros, lanzados hace una semana por decenas contra las fuerzas militares del presidente sirio, Bashar al-Asad tras el ataque químico que dejó decenas de civiles muertos, tienen un precio de 600,000 dólares cada uno. La BLU-82 cuesta 27,000 dólares por unidad.



publicidad

Y otras más livianas como la MK-8, utilizada en numerosos ataques en Siria e Irak, hubiesen supuesto un desembolso, asegura el periódico, de unos 12,000 dólares por munición.



El Pentágono enseña el video de la explosión de la 'madre de las bombas' en Afganistán /Univision 0 Compartir

La bomba, cuyo nombre técnico es GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, fue desarrollada en apenas nueve semanas para tenerla disponible antes del inicio de la guerra de Irak. Y fue probada por primera vez el 11 de marzo de 2003, lanzada desde un avión Hércules en la Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. Desde entonces, nunca se había lanzado en combate hasta este jueves.

The Guardian asegura que el costo total del programa que desarrolló unas 20 bombas en ese tiempo fue de 314 millones de dólares. Y entonces hace un cálculo: si en el ataque de este jueves contra una red de cavernas de Estado Islámico murieron al menos 36 milicianos de la organización terrorista, como dijo el gobierno afgano este viernes, lanzar la bomba no nuclear más potente de Estados Unidos tuvo un valor de casi 450,000 por persona. El grupo terrorista del Estado Islámico sostuvo este viernes que la explosión no supuso ninguna baja entre sus seguidores.



publicidad

Recién en febrero, la Casa Blanca propuso pedir un aumento "histórico" en el gasto militar dentro del presupuesto nacional a expensas de hacer fuertes recortes en el Departamento de Estado, la Agencia de Protección Ambiental y otras áreas de gobierno. El presidente Donald Trump dijo entonces que lo hacía para "reconstruir a nuestros dilapidados militares de Estados Unidos de Norteamérica en el momento en el que más los necesitamos".

El arsenal militar estadounidense es considerado como la más poderosa fuerza de combate del mundo.