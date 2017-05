Cómo vender chatarra en la era de los videos virales

Eugene Romanovsky, acaba de alzar considerablemente la barrera en términos de excelencia en materia de videos caseros hechos para vender autos de segunda mano.

Este artista digital residenciado en la ciudad de Rishon LeZion en Israel, creó un espectáculo de efectos visuales de altísima calidad al cual bautizó #BuyMyVitara (en español #CompraMiVitara) para vender una simplona Suzuki Vitara de transmisión manual con 21 años de uso.

La Vitara 1996 es, y siempre fue, el arquetipo del auto mediocre. Un vehículo que hasta cuando era nuevo necesitaba de mucho empuje en los salones de ventas. El video de Romanovsky sin embargo, hubiese bastado para vender autos peores sin ningún problema. En él la Vitara luce ágil y atractiva viajando bajo el agua y a través del espacio sideral. O corriendo junto al convoy de furibundos todoterreno en Mad Max Fury Road (2015) y esquivando al tiranosaurio rex de Jurassic Park (1993).

No hay duda de que Romanovsky invirtió largas horas en la realización del video. Según dijo al medio local Israel21c, el trabajo fue terminado en un espacio de tres semanas utilizando su tiempo libres.

Pero también es inevitable cuestionar la eficiencia del esfuerzo. En Estados Unidos, donde una hora de trabajo de un artista de efectos visuales cuesta en promedio cerca de 300 dólares, una Vitara de 1996 se vende por 3,500 dólares por lo que apenas 12 horas de trabajo ya superarían el precio de venta, y aunque no conocemos los precios en Israel la situación no puede ser muy distinta. Sin embargo Romanosky trabajó para si mismo, y la exposición que el video le ha dado a su capacidad profesional a nivel global no tiene precio.



Al momento de escribir estas líneas el video publicado el 12 de abril pasado, ha sido visto 3,466,812 veces. Historias como esta han sido publicadas en medios de comunicación en todos los continentes. Romanovsky ha recibido preguntas sobre su Vitara desde todos los rincones de planeta. La gran ironía es que el comprador del vehículo, según relató el mismo Romanovsky a Israel21c, nunca vio el video antes de adquirir la Vitara, ya que la compró después de verla en las calles.

Hace lo que ya parecen siglos, para vender un auto usado habían pocas opciones: venderlo a un conocido, entregarlo como parte de pago por otro vehículo, comprar un anuncio clasificado, o finalmente guindarle un cartel de ‘SE VENDE’ en la ventana. Con la llegada de las comunicaciones en línea se abrió un mundo de posibilidades en el que la efectividad del método, como demuestra el video de Romanovsky, solo esta limitada por la creatividad (y los recursos técnicos) del vendedor.



NY Auto Show: Presentación del Toyota FT-4X Concept

De donde sale el olor a auto nuevo y otras curiosidades del mundo del automóvil Rompecabezas.

El automóvil promedio está compuesto por alrededor de 30,000 partes distintas.

El Honda Accord -de distintos años- año tras año encabeza las listas de los autos más robados en Estados Unidos.

En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que personas.

La velocidad máxima alcanzada en la primera carrera de autos en la historia fueron unas vertiginosas 15 millas por hora. La competencia se corrió en Francia, en ida y vuelta entre las cuidades de París y Burdeos.

El 75% de los automóviles producidos por Rolls-Royce a través de su historia están aún en circulación.

El Papamóvil, con su forma de pecera con vidrio blindado sobre ruedas, fue creado después del atentado contra la vida de Juan Pablo II en 13 de Mayo de 1981. Antes los papas se trasladaban en lujosas limusinas como cualquier otro capitán de industria.

El auto privado con mayor recorrido según el Libros Guinness de los récord mundiales, un Volvo 1800S 1966, tiene más de 3 millones de millas en el odómetro. Todas y cada una de ellas manejadas por su dueño original.

En promedio, un automóvil pasa el 95% de su vida últil estacionado. Con excepción quizás del auto en la lámina anterior.

El ganado contamina el aire más que los automóviles. Las emisiones contaminantes generadas por el sector de transporte son responsables por el 14% de los gases invernaderos emitidas a la atmósfera, mientras que los emitidos por el ganado necesario para sustentar el apetito humano por comer carne es responsable por el 18.5%.

Si existiera una autopista a la luna, un auto viajando a una velocidad de 60 millas por hora tardaría seis meses en llegar al satélite.

En el planeta Tierra hay aproximadamente mil millones de automóviles en circulación.

La industria automotriz fabrica cerca de 165,000 automóviles por día.

El olor a auto nuevo es el resultado de una combinación de cerca de 60 compuestos orgánicos volátiles utilizados en la construcción de automóviles. No precisamente terapeuticos. Afortunadamente los mismos desaparecen rápidamente, a una velocidad de 20% por semana. Es por eso que al aroma que despiden se le relaciona con autos nuevos.

El estadounidense promedio pasa 38 horas al año varado en tráfico.

Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre estadounidenses menores de 35 años.

A pesar de su genio como ingeniero, Henry Ford nunca recibió una educación formal. Su gran conocimiento y genio tecnico fue desarrollado en varios trabajos como aprendiz de mecánico siendo muy joven.

El primer límite de velocidad de 15 mph en carreteras abiertas, 2 mph en áreas urbanas y 4 mph en áreas rurales, fue establecido por ley en el Reino Unido en 1865.

Mary Ward, una científica aficionada del s.XIX, tiene la dudosa distinción de ser la primera víctima mortal en un accidente de automóvil. El 31 de agosto de 1869 Ward cayó de un vehículo de vapor construido por su primo para ser aplastada por sus pesadas ruedas.

Hasta el momento más de 25 millones de personas han perdido la vida en accidentes de tránsito.

La mitad de los robots en existencia actualmente son empleados por la industria automotriz.

Sólo el 18% de los conductores estadounidenses sabe operar un automóvil con transmisión manual.

La primera limusina presidencial blindada fue un Cadillac 1930 incautado por la administración de impuestos al gangster Al Capone.

A pesar de ser un invento reciente no hay un acuerdo sobre cual fue el primer automóvil. Hay quienes atribuyen el invento a Karl Benz por su Benz Patent Motorwagen de 1886 pero hay quien disiente, dándole el crédito a las crudas carrozas a vapor de principios de siglo XIX. Lo que nadie le quita a Benz es el crédito de haber hecho el primer auto con motor de gasolina hecho en serie.

En 1941 Henry Ford construyó un auto con carrocería hecha de un compuesto de cáñamo y granos de soya

El gran problema de contaminación ambiental en las ciudades del siglo XIX era la gran cantidad de excremento de caballos que cubrían las calles. El automóvil fue recibido en las grandes urbes como el gran medio de transporte limpio.

