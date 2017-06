Un panadero, un enfermero, un taxista... ellos ayudaron a las víctimas del ataque en Londres

Al mismo tiempo que los atacantes del puente de Londres iban dejando heridos y muertos a su paso este sábado, distintos héroes anónimos aparecían para ayudar a las víctimas y para alertar a los transeúntes que aún no se enteraban de lo que sucedía. Fueron taxistas, que montaban a la gente en sus autos para sacarlas del lugar; un patinetero, desaparecido; enfermeros que atendían a los heridos; un panadero que arremetió contra los atacantes golpeándolos con cajas; policías fuera de servicio.

Una de estas historias es la de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, un español de 39 años residente de Londres, que regresaba de patinar con unos amigos y se encontró frente a frente con los atacantes. "Ignacio estaba ayer sábado 3/05/17 en London Bridge cuando los atentados", narra su hermano Joaquín Echeverría en la red social Facebook. "Se enzarzó en la pelea –lo vieron sus amigos–. Cayó al suelo. Es el último momento en que fue visto".



Uno de los amigos que iba con él, quien se identificó como Guillermo en una entrevista para un programa de la cadena española Antena 3, contó que el joven golpeó con su patín a uno de los atacantes para defender a una mujer que era apuñalada y resultó herido.

"Golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo", relató la familia al diario El País. Ahora, las autoridades españolas trabajan activamente con la hermana del joven, que vive en Londres, para hallarlo.

El ministro de Interior de España, Juan Ignacio Zoido, explicó este lunes en una entrevista radial que probablemente Echeverría no se haya manifestado por estar sedado en un hospital.



El sábado por la noche, tres personas a bordo de una furgoneta blanca atropellaron a los turistas que caminaban por el puente de Londres. En un punto del recorrido se bajaron del vehículo y comenzaron a apuñalar a varios transeúntes en una zona aledaña, la del Borough Market. El saldo de este atentado: siete muertos y 48 heridos. Se trata del tercer ataque terrorista que ocurre en Reino Unido en menos de tres meses.

Igual que Echeverría, un policía, que estaba de descanso, resultó apuñalado al tratar de detener a uno de los atacantes. El agente, también jugador amateur de rugby, quiso aplicar una llave al terrorista y fue atacado. Se encuentra hospitalizado y en condición crítica según la BBC.

Otro funcionario de la Policía Británica de Transporte (PBT) los enfrentó solo con un bastón y fue herido, aunque se encuentra estable, reporta la BBC. Su jefe, Paul Crowther, aseguró que el valor que demostró fue "sobresaliente".



Y entre los ciudadanos que también se arriesgaron para salvar a las víctimas está un panadero rumano de nombre Florin Mirariu. La televisora pública británica relata que después de ayudar a dos brasileñas que huían y refugiarlas en la panadería Bread Ahead, Morariu tomó dos cajas y los enfrentó a golpes. "Le arrojé una de las cajas a un atacante, sabiendo que la iba a evadir. Y mientras lo hacía me le acerqué y lo golpeé en la cabeza con otra caja", dijo a la BBC. En medio de la pelea un policía le pidió que retrocediera y así lo hizo. Y entonces, le arrojó una granada al atacante.



En otro punto de la ciudad, en el Borough Market, un grupo de amigos comía en una restaurante cuando uno de los agresores entró al local y apuñaló a una mujer en el pecho. Uno de los amigos, Carlos Pinto, de 33 años, utilizó sus conocimientos como enfermero de terapia intensiva y asistió a la víctima. "Ellos cogieron un poco de hielo y paños y trataron de detener el sangrado", contó uno de los presentes, Giovanni Sagristani.

Según Sagristani, los comensales del lugar lograron sacar al atacante lanzándole sillas y botellas. Una vez que huyó, el personal del restaurante cerró la puerta y refugió a las personas. Pasaron más de dos horas hasta que aparecieron los paramédicos. "Ellos (sus amigos) la mantuvieron (a la mujer herida) consciente. Fue muy afortunada de que estuvieran ahí", dijo Sagristani a BBC.





Mientras, en la calle el caos continuaba. Un taxista identificado como Chris dijo a la radio LBC que mientras circulaba por el Puente Londres pudo ver cómo una mujer era apuñalada en el pecho. "Le dije a mi pasajero que iba a tratar de golpearlo (al atacante). Me di la vuelta y lo intenté, pero él me esquivó".

Otros taxistas ofrecían carreras gratis a los transeúntes del puente en el intento por salvarlos de un ataque casi seguro.

Al final, la policía enfrentó a los agresores. El principal oficial antiterrorista de Reino Unido, comisario adjunto de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, informó que ocho policías enfrentaron a los sospechosos hasta con 50 tiros. Los tres presuntos atacantes fallecieron y, hasta el momento, una docena de personas han sido detenidas. Dos de ellos fueron identificados este lunes por las autoridades.



Hasta el momento, unas 36 personas continúan hospitalizadas, 18 de ellas en estado crítico según las autoridades de salud de Reino Unido.

Y las muestras de solidaridad tras el ataque también se han sentido en las redes sociales. Bajo el hashtag #sofaforLondon cientos de personas pusieron a disposición sus casas a través de la red social Twitter para recibir a quienes no lograron llegar a sus hoteles la noche del sábado.



If anyone caught in London Bridge incident needs place to sleep ,we have a spare room in East London #LondonBridge #sofaForLondon