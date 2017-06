El hombre con la cerveza que se convirtió en un símbolo del humor británico tras el ataque

Los habitantes de Reino Unido han respondido al mortal ataque del pasado sábado en Londres con tristeza, pero también con un característico humor británico, al aclamar como un símbolo de desafío, a un hombre que fue captado en el momento de los atentados mientras trata de huir con un vaso de cerveza en la mano.

Las imágenes de televisión mostraron a una multitud de gente que huye del ataque en el que fueron asesinadas siete personas, pero entre toda esa multitud, llamó la atención un hombre caminando lentamente con un vaso lleno de cerveza en la mano, tratando de no derramarlo.

La foto fue publicada en Twitter por Howard Mannella, quien twitteó: "La gente huye de #LondonBridge, pero el tipo de la derecha no derrama ni una gota. ¡Dios bendiga a los británicos!" El comentario recibió decenas de miles de retweets.



Algunos bromearon en las redes sociales sobre los precios notoriamente altos de Londres. El usuario de Twitter Andrew Brooks dijo en respuesta a la foto: "Evacuar ... Bueno, está bien, pero esta cerveza cuesta 6 libras por litro, lo llevo conmigo".

Estas fueron otras de las reacciones tuvieron los usurios de Twitter:

"La gente que odie esto claramente NO es británica. Nosotros encontramos esto a) divertido y b) admirable", aseguraba otra persona en una respuesta al tuit.



