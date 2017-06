Ríen, bromean y se abrazan: divulgan video de los terroristas grabado cinco días antes de cometer el atentado en Londres

Riendo, bromeando y abrazándose, así se les ve en un video divulgado este jueves a los tres terroristas en las afueras de un gimnasio para musulmanes cinco días antes de cometer el atentado en el puente de Londres en que murieron 8 personas y más de 40 resultaron heridas.

El diario británico 'The Times' obtuvo esas imágenes, ahora en poder de la policía, que fueron tomadas el pasado 29 de mayo, a las 11:30 de la mañana, afuera del gimansio Ummah Fitness Centre, en el barrio de Barking, al este de la ciudad.

En ese vídeo se ve charlar, reír, bromear y abrazarse a los tres fanáticos islamistas, Khuram Butt, de 27 años, Rachid Redouane, de 30, y Youssef Zaghba, de 22, abatidos por agentes armados tras cometer el atentado, que dejó además 48 heridos, 10 en estado crítico.



Exclusive video: London Bridge terrorists in midnight meeting five days before attack https://t.co/7uyfvUDIvH pic.twitter.com/SfVtCx2jDV

— The Times of London (@thetimes) June 8, 2017