"Había gritos, gente tirada por el piso": un testigo del ataque de Londres grabó las escenas de dolor y pánico

El joven Juan David Cardona estaba entrando en la estación del metro de Londres Monument para volver a casa después de pasar la noche con su amigos, cuando vio pasar una furgoneta por el Puente de Londres que a toda velocidad atropellaba a los peatones.

Supo de inmediato que se trataba de un ataque terrorista. "Pensé que era un atentado porque este país está en guerra", le dice el día siguiente a Univision Noticias en conversación telefónica.

Cardona, de 21 años, sacó su celular y se puso a grabar la conmoción y el pánico en uno de los testimonios visuales más completos de lo sucedido en el atentado que dejó este sábado por la noche 7 muertos y decenas de heridos.

"Había gritos, gente tirada por el piso pidiendo auxilio, gente llorando", relata Cardona. "Fue terrible".



En el video de Cardona se puede ver a los paramédicos ayudando a los heridos en medio del atasco formado en el puente.

Cardona comenzó a grabar el video después de que llegaron los primeros auxilios. Le dice a Univision que sacó el celular de su bolsillo y se puso a grabar pensando en mostrarle lo sucedido a sus familiares.

Más tarde se ve cómo un policía se aproxima a un hombre ataviado con una túnica blanca. Cardona escuchó tiros en las calles cercanas y una falsa alarma de bomba, tras lo cual él y otros testigos huyeron despavoridos.

"Funa una situación bastante pesada, la gente corría con miedo", continúa.

Cardona vive en Londres desde hace 10 años y trabaja como limpiacristales en el centro financiero de la capital británica.



Este domingo lo pasó en casa acompañado de sus padres: "Me han pedido que no saliera de casa, que no fuera donde haya mucha gente".

Las autoridades confirmaron que tres sujetos fueron los responsables de los ataques que dejaron 48 heridos, 21 en estado crítico.

"Estoy un porquito triste. Es algo que no se puede expresar", dice sobre sus sentimientos este domingo. "Lo que les pasó a ellos también le puede pasar a uno".

Además las autoridades policiales arrestaron a más de 10 personas en el sur de Londres.

Aunque las elecciones generales previstas para el 8 de junio siguen en pie, todos los partidos políticos de Reino Unido suspendieron sus campañas hasta nuevo aviso.