Un individuo lanza un artefacto explosivo contra la embajada de EEUU en Ucrania

La embajada de Estados Unidos en Kiev sufrió un ataque la pasada madrugada cuando un desconocido lanzó un explosivo sin que causara víctimas ni daños materiales importantes, informó la policía ucraniana.

"Un desconocido lanzó un artefacto explosivo al recinto de la legación diplomática. Nadie resultó herido en la explosión", señala un comunicado difundido en la web de la Policía de Kiev.

Fuentes diplomáticas indicaron a la agencia AFP que las oficinas estadounidenses funcionan este jueves con normalidad.

"La embajada continúa funcionando normalmente", indicó un representante de la misión diplomática.

La policía no dio más detalles sobre el dispositivo, pero señaló que trataba el incidente como un acto de terrorismo.

No obstante, si bien la embajada confirmó en un comunicado un incidente con un "pequeño dispositivo incendiario", añadió que no lo consideraba un acto terrorista, informa The Associated Press.

Ucrania vive en tensión desde el conflicto armado que estalló en 2014 entre el gobierno y los separatistas prorrusos del este, que ha causado más de 10,000 muertos.