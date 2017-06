Dos horas y 13 minutos en el interior de un ataque terrorista: El estudiante de periodismo que se vistió de corresponsal para todo el mundo

El sábado tres de junio, entre las 10:08pm (hora local) y las 11:30pm (hora local), una furgoneta embistió deliberadamente a toda velocidad a transeúntes en el Puente de Londres y, minutos después, apuñalaron a varias personas, a pocos metros del primer incidente, en Mercado de Borough, en un atentado terrorista que según indicó la policía dejó un balance de siete muertos y 48 heridos.



Liam Connell

Entre el ruído, el miedo y la incertidumbre se encontraba Liam Connell, un estudiante de maestría en periodismo de investigación que estaba compartiendo con una amiga en Katzenjammers, un bar tradicional bávaro justo al lado del Borough Market.



El joven de 22 años no alcanzó a tomar más de dos cervezas cuando, de repente, las personas en el interior del bar empezaron a preguntarse entre sí qué ocurría afuera, luego que los administradores del lugar les pidieran que evacuaran el bar.

Incertidumbre en Katzenjammers

Lo que no sabían los jóvenes --que no decidían si evacuar pensando que era una falsa alarma o seguir bebiendo--, era que hace pocos minutos, siendo ya las 10:23pm (hora local), una furgoneta había atropellado a varias personas en el Puente de Londres.

Como si se tratara de un corresponsal, Connell empezó a documentar, desde su cuenta de Twitter, todo lo que veía. En su primer tuit, anticipándose a los reportes de la policía metropolitanan de Londres, se puede ver cómo los londinenses aún no sabían con certeza qué estaba ocurriendo afuera del bar. Su amiga, sigue tomando una cerveza mientras él le aseguró a Univision Noticias que la polícia evitó que ellos salieran del bar y pidió que siguieran dentro después de un reporte de tiroteo.

Evacuation in Katzenjammers stopped after reported shooting pic.twitter.com/9K4ESZrpUE — LIAM (@LiamC0nnell) June 3, 2017



A las 10:28pm (hora local), luego del primer tuit de @LiamC0nell, la policía metropolitana de Londrés confirmó que: "Estamos tratando con un incidente en # LondonBridge, cuando tengamos más información, actualizaremos este en twitter".



We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017



" Vimos a una decena de policías entrar y desplegarse por todo el lugar para protegernos", cuenta Connell a Univision Noticias.

A pesar que la policía notificó que algo malo estaba ocurriendo, muchos jóvenes que compartían en el bar aún eran incrédulos y eso quedó documentado en el segundo tuit de Liam donde, a las 10:29pm (hora loca) es el único, tal vez por su instinto de periodista, que intuye que algo está mal. La policía está en la escena, tuitea, mientras en el video se a varias personas tomando cerveza.



Police now on scene pic.twitter.com/f6BPLMEOos — LIAM (@LiamC0nnell) June 3, 2017



En medio de la incertidumbre, ya con varios jóvenes de pie exigiendo explicaciones, la policía aparentemente abandona a las 10:31pm Katzenjammers, mientras como documenta, LIAM, su username de Twitter, todo el bar está viendo su celular para ver y entender el ataque terrorista del que está siendo víctima Londres.





Y es entonces que los medios de comunicación entendemos, gracias al tuit, que la policía no se ha ido. Por el contrario, se queda afuera del bar vigilando que nadie salga para evitar que los jóvenes, que estaban tomando, no fueran víctimas de un posible nuevo atentado.



A las 10:32pm (hora local) LIAM confirma que la policía los tiene blindados y que nadie puede salir del bar. Además, se entiende que ya saben que el London Bridge ha sidó el lugar de un ataque terrorista.



No one is allowed out of Katzenjammers #LondonBridge until we get the all clear — LIAM (@LiamC0nnell) June 3, 2017

El ambiente cambió

Siendo las 10:34pm (hora local), el estudiante de maestría aclara que ahora entró al bar la policía armada, algo que es muy extraño para los habitantes de Londres que muy pocas veces ven en su diario vivir a un policía con un arma. Apenas entran dan la orden que todos deben estar agachados, y en el piso. Como si no estuviera su vida en peligro, Liam continúa documentando todo.





A las 10:38pm (hora local), la policía metropolitana no había mencionado nada sobre un posible acto terrorista también en #BoroughMarket. Sin embargo, a unos cuantos metros de este lugar, ya vivían las consecuencias. Univision Noticias conoció a Liam precisamente por este último video donde se ve cómo graba, en secreto, desde el piso mientras la policía va persona por persona investigando y viendo que todos estés bien.

Fue en ese momento cuando Liam confiesa: " La policía entró a un hombre al bar, que estaba apuñalado, yo ayudé al sostener un vendaje en su garganta mientras se pedía una ambulancia".



Armed police have come pic.twitter.com/HZNVeH4ea8 — LIAM (@LiamC0nnell) June 3, 2017

Luego de cinco minutos en el piso, escuchando a personas orar y llorar por el temor que implica, tal vez, ser la próxima víctima de un ataque terrorista, Connell grabó cuando la policía armada de Londres notifica, a las 10:43pm (hora local), que están a salvo.



A las 11:06pm (hora local), todas las personas que estaban dentro de Katzenjammers fueron obligadas por la policía a abandonar la zona. Sin importar el tener que correr, Liam continuó grabando a las personas atemorizadas.



Luego de varios minutos donde los hoteles de la zona les brindaron agua y un alojamiento temporal, la policía metropolitana de Londres confirmó que, además de los oficiales #LondonBridge, también han respondido a un incidente en #BoroughMarket. Tenemos policías armados en el lugar de los hechos.



As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017



Luego de dos horas y 13 minutos, Liam confirmó que esta odisea había acabado, ya estaba en un Uber camino a su casa, estaba a salvo y su misión como corresponsal había terminado, al menos por hoy.



A las 11pm de la noche del atentado terrorista (hora miami) y 4am (hora local), Univision Noticias habló con Liam donde él confesó que estaba tranquilo, a pesar de la noche que había vivido. Luego de varias horas, este joven ha debido responder a más de una decena de solicitudes por parte de Fox News, AP, EFE, TheSun, entre otros para que puedan utilizar sus videos en sus páginas.

In an uber home. Safe. — LIAM (@LiamC0nnell) June 3, 2017



El fiel hincha del Leicester hace un llamado a todo el mundo para que recapacite sobre las acciones que está tomando y tenga presente que la vida de los seres humanos está en juego con cualquier decisión que tomemos.

En fotos: Servicios de emergencias atienden a los heridos en el incidente de Londres.



