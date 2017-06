Apuñalamiento de un policía en aeropuerto de Michigan es investigado como un ataque terrorista

Un policía fue apuñalado en la espalda y el cuello este miércoles en el Aeropuerto Interacional Bishop en la localidad de Flint, Michigan. Las autoridades creen que puede tratarse de terrorismo debido a que testigos indicaron que el sospechoso gritó consignas en árabe antes de llevar a cabo el ataque.

El policía herido, identificado como el teniente Jeff Neville, está en condición estable y las autoridades ya arrestaron al sujeto que está siendo interrogado.

El portavoz de la Policía Estatal de Michigan, teniente David Kaiser, señaló que el hecho ocurrió en un área pública del aeropuerto ubicada en su terminal principal.

Como medida de seguridad, todos los pasajeros que se encontraban en la terminal fueron evacuados.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que están investigando el hecho como un "incidente aislado" y tienen como hipótesis inicial que se trató de un ataque terrorista.



As we wait to learn more about the incident at Bishop Airport, please keep the attacked officer in your thoughts & prayers.

— Governor Rick Snyder (@onetoughnerd) June 21, 2017