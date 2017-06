"Siempre hablaba y era muy amable, muy sociable": Un vecino describe a uno de los atacantes del puente de Londres

Uno de los tres agresores del atentado del sábado en Londres en el que murieron siete personas y 48 resultaron heridas intentó reclutar niños para el grupo terrorista Estado Islámico (EI, ISIS en inglés) y las fuerzas del orden recibieron denuncias por sus ideas radicales, revela este lunes la prensa británica.

El diario The Times afirma uno de los agresores es un joven de unos veinte años nacido en Pakistán y criado en el Reino Unido, y al parecer las fuerzas del orden recibieron en su día denuncias de que había sido víctima de una radicalización.

El diario no divulga la identidad del joven a petición de la Policía, que conoce los nombres de los tres pero no puede hacerlos públicos por razones operativas.

Según la información del diario, una persona denunció al joven a la Policía tras enterarse de que tenía acceso por internet a sermones de un clérigo estadounidense, mientras que una mujer del este de Londres comunicó a los agentes sus temores de que estaba tratando de reclutar a escolares del barrio.



Además, un adolescente que iba al mismo gimnasio que el terrorista contó que éste le propuso unirse a ISIS.

Erica Gasparri, una mujer que vive en el bloque que fue allanado, le dijo al diario británico The Guardian que hace dos años había notificado a la policía local su preocupación por las opiniones extremistas del hombre, y su temor de que estuviera radicalizando a niños en un parque local.

"Tomé cuatro fotografías de él y las entregué a la policía local", dijo Gasparri. "Llamaron a Scotland Yard y me dijeron que la información había sido transmitida. Ellos estaban muy preocupados. Me dijeron que borrara las fotos por mi propia seguridad, lo que hice, pero luego no escuché más nada. Nadie vino a mí. Si lo hubiesen hecho ésto podría haberse evitado y las vidas podrían haberse salvado", afirma Gasparri.



Simpatía inusual

Un residente de los pisos de Elizabeth Fry en Barking, donde se practicaron arrestos este domingo, dijo que uno de los sospechosos se le acercó el sábado para preguntarle dónde había alquilado una camioneta recientemente. "Dijo que necesitaba una, ya que iba a mudar de casa. Estaba actuando extrañamente, siendo más agradable de lo normal", confesó el vecino a The Independent.

El sospechoso fue descrito como de origen pakistaní. "Siempre hablaba y era muy amable. Siempre fue una persona muy sociable, es un shock. Yo sabía que él daba conferencias a la gente y siempre había gente vestida con túnicas entrando y saliendo de su apartamento", dijo el mismo vecino.

Otro residente, Ken Chigbo, también fue preguntado por la camioneta con inusual expresión de amistad. "Me estoy mudando de casa en este momento, así que tenía una furgoneta grande afuera. Se acercó a mí y dijo 'oh Ken, te estás mudando'. Por lo general es un chico muy amable, pero esta vez fue a un nivel diferente", recordó Chigbo.

"¿De dónde sacaste la camioneta, Ken? ¿Cuánto cuesta? ¿Es posible obtenerla (con dirección) automática? Todas estas preguntas específicas sobre la furgoneta obviamente ahora tiene sentido en mi cabeza", añadió el residente de Barking.



Farqan Navi también reconoció a uno de sus vecinos como uno de los asesinos que habían sido muertos a tiros en Borough Market. "Vivía allí con su esposa y sus dos hijos, había estado allí por tres años", agregó.

Otro residente confirmó a The Independent que uno de los atacantes muertos vivía en el mismo bloque de viviendas. "Me di cuenta de que era él", dijo. "Es impactante. Todo el mundo aquí tiene hijos y trabajos. Nunca pensamos que alguien aquí tendría el tipo de mentalidad para hacer algo así".

"Solía verlos todas las noches, tenía una esposa y un hijo y los dejaba en casa y buscaba un lugar para estacionarse, nunca se comunicaba con las mujeres de aquí. La policía estuvo fotografiando su automóvil esta mañana, un Peugeot rojo", dijo.



Salahudee Jayabdeen, de 40 años, comentó al mismo diario que uno de los sospechosos había sido expulsado de una mezquita local después de involucrarse en una discusión con el imán.

La comisaria de la Policía Metropolitana de Londres (Met), Cressida Dick, informó que las fuerzas del orden han frustrado 18 complots terroristas desde 2013 en el Reino Unido y han detenido un promedio de una persona por día.

Además, Dick resaltó a los medios locales que las personas implicadas en estos atentados parecen ser "muy volátiles" pues se trata de individuos "que están dispuestos a utilizar métodos de poca tecnología" para atentar, en referencia al uso de cuchillos.

"Esto supone un gran desafío" para las fuerzas del orden, insistió la comisaria.