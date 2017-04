Un asteroide de 2,000 pies se aproxima a la Tierra este miércoles

Asteroide no se estrellará contra la Tierra en 2036 | La NASA anunció el jueves 10 de enero que Apophis, un gran asteroide que inicialmente se creía que venía en dirección a la Tierra en 2036, no es ni la más remota amenaza contra nuestro planeta. Los expertos recalcularon su trayectoria y determinaron que no chocará contra la Tierra el 13 de abril de 2036, como se temía. Con un ancho de mil pies, si el asteroide chocara con nuestro planeta causaría daños considerables, pero no extinciones a nivel mundial. Hace nueve años, cuando los astrónomos vieron por primera vez a Apophis, calcularon que había un 2,7% de posibilidades de que se estrellara contra nuestro planeta. El asteroide se acercará a una distancia mínima de 19.400 millas. Foto: NASA | Univision.com

