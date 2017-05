Un hombre maquillado de payaso y con cuchillas en las manos es detenido en Denver por apuñalar a un indigente

El padre de Chris Gulzow, Jack Gulzow, especula que la muerte de su hermano en un accidente en kayak pudo haber afectado su salud mental. Dijo al diario The Denver Post que su hijo acostumbra a usar disfraces, piercings y a pintar su cabello de colores. Captura de pantalla del Facebook de Chris Gulzow.

Chris Gulzow iba en su motocicleta modelo Scooter por una calle del centro de Denver. Pero no era un motociclista cualquiera. Llevaba unos guantes que terminaban en cuchillas y su rostro maquillado, según la policía como un payaso, aunque sus amigos lo describen como "demoníaco".

Mientras circulaba a las 12:49 de la madrugada del martes, el hombre de 36 años tuvo una discusión con un indigente en el estacionamiento de un restaurante de tacos llamado 'Torchy's Tacos'. Pero el mendigo resultó muerto. La versión de Gulzow a la policía es que el hombre de la calle lo amenazó, lo atacó, le robó su moto y le gritó "sal de mi calle". Los testigos aseguran que el agresor fue Gulzow.



La policía se apega a lo que presenciaron quienes presenciaron lo ocurrido. Mantiene la versión, se lee en el diario The Denver Post, de que el motociclista apuñaló al indigente, Brian Lucero, de 29 años, con las cuchillas de sus guantes, de entre 2 y 3 pulgadas de largo (entre 5 y 7 centímetros). Luego huyó en su moto, según un reporte policial citado por el periódico. "La víctima colapsó en el estacionamiento".



Gulzow fue arrestado en una cárcel del centro de Denver sin posibilidad de pagar fianza y se encuentra a la espera de su imputación de cargos. Al ser hallado por las autoridades, su ropa estaba manchada de sangre.

La de ese martes no es la primera entrada de Gulzow a la cárcel. Tiene un pasado criminal que incluye un historial de violencia doméstica, agresiones y acusaciones por cometer delitos con armas. En 2012, señala The Denver Post, fue acusado por amenazas con un arma mortal. Su apodo en la prisión es "Diablo".

Una "persona extraña"

Su padre, Jack Gulzow, de 65 años, contó a The Denver Post que su hijo había estado tomando terapias para el manejo de la ira. Especuló además sobre el hecho de que el accionar de su hijo probablemente se debió a que no tomó sus medicinas ese martes.



Sus actitudes violentas, cree, comenzaron tras la muerte de su hermano menor en julio de 2009 luego de un accidente en un kayak. Gulzow, el padre, considera que ese incidente pudo haber afectado la salud mental de su hijo.

"Quizás fue en esa dirección por lo ocurrido con su hermano (...) Es un hombre problemático. Un lado oscuro empezó a brotar en él luego de la muerte de su hermano", dijo el padre al periódico. Y aunque reconoce los cambios en su hijo, asegura que "no es una persona de salir y atacar a la gente".

Hay conocidos del hombre de 36 años que tienen una mirada particular de Gulzow. Billy Puryear, su amigo de la infancia y con quien compartía el gusto por lo gótico y estilos musicales como el rap y el heavy metal, asegura que Chris Gulzow era conocido por vestir ropa pesada, maquillarse de forma satánica y por ese par de guantes que consideraban como letales y como salidos de una película de terror. Siempre fue "muy extraño" y "aterrador", dijo al diario The Washington Post.

Puryear, que tiene una banda de rock, asegura que ambos habían perdido el contacto por años, pero que un día lo visitó en la pizzeria en la que trabajaba y lo invitó a uno de sus conciertos. Pronto se convirtió en un "apoyo a nuestra tarima" y acudía vestido de diablo, cuenta el amigo.

Según Puryear, Gulzow es un hombre de pocas amistades, que pasa mucho tiempo en casa maquillándose y publicando fotos en Facebook. "Es solitario, aburrido", dice. "No estoy hablando mal de él porque no me guste, es la verdad (...) Sientes una vibra extraña cuando estás cerca de él".



El amigo recuerda que incluso publicaba mensajes en sus redes sociales describiéndose como "demoníaco" y "satánico".

Su cuenta de Facebook está llena de selfies en las que lleva dientes de vampiro o muestra su rostro disfrazado por el maquillaje, así como de piezas de rock pesado, incluida una llamada "música de ritual satánico". Hay también un afiche de propaganda Nazi.





Para Puryear, la forma de actuar de Gulzow no es más que un "show", aunque asegura que tras el asesinato del indigente su "show" se convirtió en algo demasiado real.