Dos miembros de las fuerzas especiales de la Marina de EEUU son investigados por la muerte de un 'boina verde' en Mali

Dos miembros del cuerpo de élite SEAL de la Marina estadounidense están siendo investigados por la muerte de un miembro del cuerpo de élite del Ejército estadounidense, llamados ‘los boinas verdes’, quien fue asesinado el pasado mes de junio en Malí.

El sargento Logan J. Melgar, de 34 años y veterano de Afganistán fue hallado muerto el pasado 4 de junio en la vivienda diplomática en la que estaba alojado en Bamako, la capital maliense.

En la misma vivienda residían otros miembros de cuerpos de élite destinados en el país africano para participar en misiones de formación y antiterroristas.

Tras su muerte, los superiores del sargento enviaron de inmediato un equipo de investigación y luego de meses de trabajo se traspasó el caso al Servicio de Investigación Criminal de la Marina. Aún no hay nadie imputado, pero la autopsia apunta sin lugar a dudas a un estrangulamiento.

Poco después del incidente, los dos miembros de la Marina investigados fueron sacados de Mali y se les suspendió del servicio. A nivel legal, ambos han pasado de ser testigos del caso a ser "personas de interés", un grado más, aunque aún inferior al de imputados.

Un funcionario estadounidense aseguró que la muerte de Melgar está siendo investigada como un homicidio.

La noticia de la investigación sobre la muerte de Melgar fue reportada por primera vez por el diario The New York Times debido a que no fue anunciada públicamente por el Pentágono en el momento en que ocurrió. Sin embargo, no todas las muertes de militares en el extranjero deben ser reveladas públicamente por el Pentágono.



Melgar era parte de un pequeño grupo de personal militar estadounidense que trabajaba en Bamako, Mali, en apoyo de la Embajada de EEUU. El nativo de Lubbock, Texas, se alistó en el ejército en enero de 2012 como un 18X. En 2013, comenzó su entrenamiento de Fuerzas Especiales, y fue asignado al 3er Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne) en 2016, después de haber completado los cursos de capacitación de Fuerzas Especiales.

Melgar realizó dos despliegues a Afganistán como sargento de ingenieros.