Detienen al padre de la hija de una vicepresidenta de NBC, sospechoso de haber matado a la niña por asfixia

La pequeña Gabriel White, de 7 años de edad, fue hallada muerta en su cama. La policía mantiene detenido sin derecho a fianza a su padre, Neil White, quien está separado de Michelle Hord-White, vicepresidenta de contratación de talento de NBCUniversal Inc.

New Rochelle Police Departament / Facebook

Un hombre permanecía detenido el jueves sin derecho a libertad bajo fianza, por sospecha de haber asesinado por asfixia a su propia hija de 7 años en el estado de Nueva York. La madre de la niña es vicepresidenta de la cadena de televisión NBC y ambos padres estaban separados, pero él compartía la custodia de la pequeña.

Varios policías acudieron el martes a una casa del condado de Westchester donde se solicitó su intervención. Dijeron que encontraron al hombre, Neil White, sangrando con heridas en los antebrazos y a la niña, Gabrielle White, muerta en su cama.

La hija había sido descubierta antes por una niñera que había intercambiado mensajes de texto con el padre. La niñera, Tonelle Mahon, dijo a la televisora WABC-TV que fue a la casa, justo al norte de la ciudad de Nueva York, y que no vio a nadie.

"Subí por las escaleras y los seguí llamando: 'Neil, Gabrielle'", dijo la niñera, con voz temblorosa. Agregó que entonces salió Neil White, sangrando, y que le dijo que Gabrielle estaba "en su habitación descansando".

No fue posible localizar a Neil White para conocer su versión de los hechos pues estaba bajo custodia.

Se realizará una autopsia, pero la policía cree que la niña murió asfixiada.

El comisionado de policía de New Rochelle, Patrick Carroll, dijo que no podía hacer conjeturas sobre el caso.



"No hay palabras que puedan resumir todo lo que Gabriele significó para nosotros, pero ella fue nuestra luz", dijo Hord-White y su familia en un comunicado citadp or el sitio New York Post.

"Estamos destrozados y devastados", menciona el comunicado.

El diario local The Journal News informó que la esposa de White, Michelle Hord-White, es vicepresidenta de contratación de talento de NBCUniversal Inc. y que había solicitado el divorcio en abril, según los registros del condado. Dijo que la pareja estaba viviendo separada pero que seguía compartiendo la custodia de Gabrielle.

Según el anuncio de su boda en 2007, Neil White era un periodista independiente y que los dos se conocieron en 1992.