Roban parte de la mayor colección de objetos de 'Star Wars'

En la primera película de la 'Guerra de las Galaxias', Obi-Wan Kenobi dice que, en su experiencia, la suerte no existe. Pero Steve Sansweet piensa distinto.

El dueño de la mayor colección privada de objetos de Star Wars de todo el mundo señaló este lunes que se siente muy afortunado de haber descubierto el robo de unos 120 objetos valorados en 200,000 dólares: la mayoría muñecos de acción, tanto estadounidenses como extranjeros y algunas piezas raras.

¿El culpable? Un viejo amigo: Carl Cunningham, otro conocido coleccionista y constructor de R2-D2 en Marietta, Georgia, quien visitó el museo en varias ocasiones entre finales de 2015 y 2016.

"Lo conozco desde hace 20 años", dijo Sansweet, un experiodista del diario The Wall Street Journal que trabajó 15 años como jefe de relaciones con los fanáticos en Lucasfilm antes de retirarse en 2011. "Recibió nuestra hospitalidad, se quedó aquí, comió de nuestra comida, tenía acceso al museo como muy pocos porque confiábamos en él y viene y hace esto", lamentó.

Un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Sonoma confirmó que Cunningham fue acusado el 13 de marzo del robo. Fue arrestado y liberado tras cancelar una fianza de 25,000 dólares. Ahora deberá regresar a la corte el 27 de junio.

El sargento Spencer Crum explicó, basado en el expediente, que Cunningham había visitado a Sansweet tres veces el año pasado y que "tuvo acceso al museo pues voluntariamente quitaba el polvo de las piezas y limpiaba". Las piezas robadas no se encontraban protegidas por vidrio ni tampoco bajo llave.



El robo salió a la luz cuando un gran coleccionista y dueño de varios sitios web sobre 'Star Wars' denunció que uno de sus objetos —un raro prototipo de un lanza cohetes de Boba Fett— había sido robado en un depósito en Texas.

Un distribuidor de juguetes informó poco después que había comprado ese artículo y otros raros coleccionables de Cunningham.

Sansweet dijo que Cunningham le ha enviado correos electrónicos y mensajes de texto admitiendo el robo. "Dice que está en terapia, que busca entenderse y ofrece disculpas. Tener un amigo que venga y haga algo así te hace perder fe en la humanidad", siguió el coleccionista, que pidió a quienes tuvieran alguno de los objetos robados que los devuelvan al museo. Muchos de los artículos ya han sido recuperados.



This is despicable. Keep an eye out. Get the word out. @HamillHimself @ThatKevinSmith @jordanhembrough @RanchoObiWan https://t.co/9xX62beSVC

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) June 5, 2017