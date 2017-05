Tiger Woods dice que manejaba bajo los efectos de medicamentos recetados

El golifista Tiger Woods argumentó la noche de este lunes que una reacción de medicamentos recetados fue la culpa de su arresto por un presunto caso de manejo bajo la influencia de sustancia (DUI en inglés) en Jupiter, Florida.

"Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado”, informó Wood por medio de un comunicado.

“Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a los medicamentos recetados. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", agregó el deportista.

El golfista detalló que hace cinco semanas se sometió a una cirugía para aliviar un dolor de espalda persistente.

"Me gustaría pedir disculpas de todo corazón a mi familia, amigos y aficionados, y espero más de mí mismo", agregó Woods

El 14 veces campeón fue detenido cerca de las 3:00 de la madrugada (hora del Este) por un presunto caso de manejo bajo la influencia de alguna sustancia en un suburbio del condado de Palm Beach y llevado a una cárcel a las 7:18 de la mañana.

Allí le fue presentado un cargo por DUI y fue liberado poco después, a las 10:50 de la mañana, dijo Kristin Rightler, portavoz policial de Jupiter.

La vocera dijo no tener más información sobre el arresto y aseguró que el reporte correspondiente estará disponible este martes.



La úlima vez que se le vio en el campo fue en el Omega Dubai Desert Classic, del cual se retiró al segundo día por una contractura en la espalda.

Estuvo presente en el Genesis Open en Los Ángeles, organizado por su fundación, pero no participó debido a su lesión en esa misma zona.

