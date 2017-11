El líder de una secta en México que estaba prófugo de la justicia por abuso sexual en EEUU queda libre de cargos

Hace 15 años Orson William Black Jr. huyó a México junto con sus esposas e hijos para evitar los cargos por abuso sexual de menores de los que se le acusaban en el estado de Arizona. La semana pasada fue arrestado y entregado por las autoridades mexicanas a Estados Unidos, sin embargo, a los pocos días quedó en libertad puesto que los cargos fueron retirados hace meses.

Black fue detenido en el estado mexicano de Chihuahua junto con sus cuatro esposas, una concubina y otras 21 personas, entre ellas varios menores, durante un operativo derivado de la investigación de la muerte de tres jóvenes encontrados cerca del rancho menonita donde vivían en la secta meronita fundamentalista que estableció cuando se instaló en México conocia como "La Comuna".



publicidad

Al cotejar los datos de Black detectaron que estaba "prófugo de la justicia estadounidense por delitos sexuales" y se encontraba de forma irregular en México, por lo que fue entregado a autoridades en El Paso, Texas.





Black estuvo detenido por un corto periodo en Arizona bajo una orden de arresto pero quedó en libertad, según el portavoz de la policía del condado de El Paso Chris Acosta, ya que no iba a ser requerido por ninguna agencia, informó The Associated Press.

Y es que aunque estuvo señalado como prófugo durante años, una investigación federal derivó recientemente en una revisión de su caso y el pasado mayo las autoridades estadounidenses decidieron retirar los cargos por falta de evidencia, explicó la portavoz de la fiscalía de Arizona Mia Garcia.

Única evidencia

La fiscalía de Arizona presentó los cargos contra Black en 2003 por abuso sexual bajo acusaciones de que persuadió a dos adolescentes, que posteriormente fueron sus esposas, a que se inseminaran ellas mismas con su esperma.



publicidad

Las mujeres ya eran mayores de edad cuando fueron interrogadas por las autoridades en 2003 y dijeron que ellas mismas se habían inseminado, dijo Garcia. Ambas mujeres se rehusaron a cooperar, y debido a que habían contraído matrimonio con Black y huyeron con él, los fiscales estatales concluyeron que no tenían suficiente evidencia para continuar con el caso.

" Necesitábamos que las mujeres testificaran o que de alguna forma nos ayudaran a conseguir más evidencia”, explicó Garcia en declaraciones recogidas por The Associated Press.

Black, de 56 años, es miembro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una secta que comenzó luego de que una iglesia mormona desaprobó la poligamia. La secta apoya el matrimonio múltiple y sus miembros regularmente tienen un matrimonio legal con su primera esposa y "matrimonios espirituales" con otras mujeres.

El grupo está asentado principalmente en los poblados de Colorado City, Arizona, y en Hildale, Utah. Su líder Warren Jeffs cumple una sentencia de cadena perpetua en Texas luego de ser condenado por agresión sexual agravada a las mujeres que consideraba sus esposas.

Los registros del caso de 2003 muestran que Black se había distanciado de la comunidad polígama desde la década de los 80 pero siguió practicando sus enseñanzas.



Miembros de una secta quemaron vivo a un bebé en medio de un ritual en Chile Univision 0 Compartir



En la operación conjunta en México realizada por las autoridades mexicanas, el FBI y personal del Departamento de Estado, que llevó a su arresto fueron aprehendidos 26 estadounidenses "con estancia ilegal en México", según detalló la fiscalía de Chihuahua la semana pasada en un comunicado.

Los arrestos se llevaron a cabo en tres casas y dos ranchos situados en territorio menonita del municipio de Cuauhtémoc, de unos 150,000 habitantes.

Black es sospechoso de la muerte de tres estadounidenses identificados como Robert W. B, Jesse L.B y Michael B de 19, 23 y 15 años, hallados muertos en las cercanías de su propiedad el pasado 10 de septiembre, pero todavía no ha sido acusado formalmente en el caso.

La fiscalía de Chihuahua explicó que en el curso de la investigación "llamó la atención que las víctimas no contaran con actas de nacimiento y que los miembros de la comunidad religiosa que acudieron a identificar no reclamaron los cuerpos" por lo que se solicitó la colaboración del Consulado de Estados Unidos.



publicidad

En los cateos descubrieron además que el gruop tenía en sus propiedades más de medio centenar de animales disecados. De momento se desconoce su origen y con qué fin los conservaban.

La fiscalía mexicana le imputa a Black los delitos de tráfico humano y la posesión de especies de vida silvestre.