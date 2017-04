Arrestan con 42 gatos en su auto a una mujer que había sido procesada por crueldad animal

Una mujer de Oregon fue arrestada luego de que un policía encontrara 41 gatos vivos y uno muerto dentro de su auto. Kathryn St. Clare, que sufre problemas mentales, ya era conocida por las autoridades pues el año pasado fue convicta por crueldad animal al acumular 111 felinos en un tráiler.

La policía llegó hasta su casa en Warrenton, un pequeño pueblo de ese estado, tras haber sido alertados de que la mujer de 58 años podría una vez más estar viviendo rodeada de decenas de gatos porque no estaba siguiendo el tratamiento mental que le fue encomendado en 2016.

St. Clare también era buscada por las autoridades del condado de Snohomish por no presentarse a una audiencia en abril del año pasado en la que se determinaría la cantidad que debía pagar a esa jurisdicción por los costos incurridos en la investigación de su caso, reportó el diario local Daily Herald.

Cuando la policía llegó encontró su vehículo lleno de orina y heces de los gatos.



WPD arrests woman on two Animal Cruelty warrants and charged her with 30-counts of Animal Neglect I after officer found 41-live cats in SUV. pic.twitter.com/rXXO65sD9J

— Warrenton Police (@WarrentonPD) April 18, 2017