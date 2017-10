Japón: la amenaza de Corea del Norte es "crítica e inminente"

El ministro de Defensa japonés, Itsunori Odonera, se reunió con sus colegas de EEUU y Corea del Sur este lunes para actualizar la agenda ligada a la amenaza que representa Pyongyag a la seguridad regional y mundial. Sin embargo el funcionario no fue claro en torno a qué alternativas hay para lidiar con los norcoreanos.

El ministro de Defensa de Japón, Itsunori Odonera, advirtió que el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte representa una "inminente, sin precedentes y crítica" amenaza.

"El país ha mejorado sin interrupciones su capacidad nuclear y de misiles" y agregó que hay que estudiar respuestas diferentes contra el régimen de Kim Jong Un para hacer frente a ese nivel de peligro. Sin embargo, el alto funcionario no dio detalles en torno a cómo habría que actuar.

Odonera se reunió este lunes con sus homólogos de EEUU, James Mattis, y de Corea del Sur, Song Young-moo, en Filipinas para justamente hacer frente a la situación en la Península.

Japón, que acaba de reelegir a su primer ministro a un nuevo periodo de gobierno, señaló que la situación en Corea del Norte se está poniendo peor en la medida en que transcurren los días, lo que representa una amenaza a la seguridad regional y global.



Este fin de semana el expresidente Jimmy Carter dijo que estaría dispuesto a viajar a Corea del Norte en nombre del presidente Donald Trump para ayudar a aliviar la creciente tensión entre ambos países.

La última vez que Estados Unidos y Corea del Norte estuvieron cerca de una guerra, en 1994, Carter intervino, así que si Trump se lo pidiera no tene duda: "Sí, iría", aseguró el exmandatario, de 93 años, en una entrevista al diario The New York Times en su casa en Plains, Georgia.

Washington no descarta la posibilidad de mantener unas eventuales conversaciones directas con Corea del Norte, según dijo la semana pasada el subsecretario del Departamento de Estado John J. Sullivan, horas después de que Pyongyang advirtiera que, ante la tensión alcanzada recientemetne entre ambos países, una guerra nuclear "puede suceder en cualquier momento".



China viene insistiendo desde hace tiempo en que se den estas conversaciones, pero Estados Unidos y su aliado Japón han sido reticentes a sentarse a dialogar con Corea del Norte mientras continúe con su objetivo de desarrollar un arma nuclear con capacidad de alcanzar Estados Unidos.

Las tensiones se dispararon tras una serie de pruebas de misiles de Corea del Norte que llevó a un intercambio dialéctico cada vez más belicoso entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un. Trump llegó a amenazar con "destruir totalmente" Corea del Norte si amenaza a Washington.

Corea del Norte dijo a la ONU la semana pasada que no negociará el desmantelamiento de sus armas nucleares si Estados Unidos no abandona su "política hostil".