Como en la Guerra Fría, Hawaii activó hoy sus sirenas para ataques nucleares por la crisis con Corea del Norte

Este viernes una sirena inusual sonó en Hawaii: la alarma de advertencia ante ataques nucleares que no se activaba desde el declive de la Guerra Fría. Aulló apenas días después de que Corea del Norte lanzara su último misil balístico intercontinental, tan poderoso que se cree podría llegar a cualquier parte de Estados Unidos.

Este estado es el primero en revivir el sistema que se apagó cuando se desvanecieron las amenazas nucleares a mediados de los noventa. La sirena se escuchó este viernes durante casi un minuto después de las pruebas habituales de alerta por tsunamis y otros desastres naturales que ya son conocidas por los residentes. Y se escucharán el primer día laboral de cada mes a partir de este viernes.



Según la agencia AP, en la famosa playa Waikiki apenas se sintió un sonido distante y hubo poca reacción de los turistas y residentes –más de 1.4 millones de personas–, que continuaron su jornada como si nada estuviera pasando.

"Creemos que es imperativo estar preparados para cada desastre, y en el mundo de hoy eso incluye un ataque nuclear", dijo el gobernador David Ige días atrás.

Esta semana, Corea del Norte materializó su mayor desafío contra Estados Unidos y sus aliados luego de dos meses de silencio permanente. Disparó el misil más poderoso que hayan fabricado, el Hwansong 15, que voló durante 53 minutos recorriendo 590.3 millas (950 kilómetros) y alcanzando una altitud de 2,780 millas (4,475 kilómetros).



publicidad

Desde Washington, el presidente Donald Trump aseguró que "nos encargaremos de esto", sin dar mayores detalles. Pero la embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikky Haley, advirtió que la decisión del líder norcoreano Kim jong Un "lleva al mundo más cerca de una guerra".



Hawaii no esperó para tomar acciones. El gobernador Ige aseguró que ya se preparan para un hipotético ataque nuclear.

Vern Miyagi, administrador de la Agencia de Emergencias de la isla, explicó que demoraron la prueba durante un mes para notificar a la gente por televisión, radio y en asambleas populares sobre la nueva sirena que escucharían. Él mismo había advertido de que un ataque contra Hawaii podría saldarse con la muerte de miles de personas y un importante daño de infraestructuras, pues es uno de los estados del país que están más cercanos de Corea del Norte.

Las autoridades temen que Hawaii pueda ser un blanco atractivo además porque en la isla Oahu se encuentra el Comando de Estados Unidos en el Pacífico, que alberga cuarteles militares para la región de la Cuenca del Pacífico, así como buques de la Marina en Pearl Harbor y personal crucial de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina.



publicidad

La última vez que se escuchó esta sirena fue a mediados de los años 90, tras el declive de la Guerra Fría, contó el vocero de la agencia de emergencia de la isla, Richard Rapoza, al diario The New York Times. "En ese momento ya no había una necesidad de tenerla. Alguien finalmente decidió que ya no era necesaria. Realmente no cumplía un propósito".

Corea del Norte no lanzaba un misil desde el 15 de septiembre, cuando disparó uno que sobrevoló Japón. Y una semana antes había detonado una potente bomba de hidrógeno.