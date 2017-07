Un gobernador mexicano imita a un personaje de 'Juego de Tronos' y esta es la respuesta de Internet

Ciudad de México.- Durante la fiebre provocada por el estreno de la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’, el gobernador del norteño estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, compartió un meme donde emula uno de los personajes principales de la serie de HBO, lo que originó una cadena de burlas por parte de usuarios de redes sociales.

"Raza, hoy comienza la séptima temporada de Game of Thrones, me hicieron este meme y me causó mucha gracia. Solo he visto algunos capítulos pero me explicaron que en esta serie tras siglos y siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y les pusieron un ‘HASTA AQUÍ’ (sic)”, publicó Rodríguez en su página de Facebook, la cual ha usado para emitir información oficial de su gobierno.



“Ya es momento de que aquí en el Norte también nos levantemos y re-evolucionemos el sistema que ya no sirve (sic)”, agregó ‘El Bronco’.

En la imagen se aprecia al personaje Jon Snow pero con una edición en la cabeza, para que aparezca el rostro del político mexicano, quien ganó la gubernatura de Nuevo León en 2015 por medio de una candidatura independiente y con una campaña centrada en plataformas digitales.



smgdh la neta este tipo de cosas sí me ponen bien triste pinche raza real en esto se van los impuestos @JaimeRdzNL? :( pic.twitter.com/ttoqX9O02y — cachondo hdmptm (@rubbbb) 17 de julio de 2017

Hizo un desmadre por llegar al poder, toda una rebelión lucho por el trono pero al final solo se hace wey



Robert Baratheon >@JaimeRdzNL pic.twitter.com/s19ta65gfO — TIGRE BULLYING (@Gerardotigre1) 17 de julio de 2017

Por cierto ¿Alguien le dijo claramente cómo terminan los tales "reyes del norte" en #got a @JaimeRdzNL? — Agustín Galván 🙊 (@duendecallejero) 17 de julio de 2017

“Ya no sabe qué publicar. De seguro ni madres (nada) ha de saber sobre el Juego de Tronos. Debería darte vergüenza”, publicó un usuario de Facebook.

“Deja de hacer estas tonterías y cumple lo que prometiste que hasta el día de hoy, ha sido nada. Según tú, tienes grandes avances ja ja ja: inseguridad al por mayor, robos por todas partes, y se burlan de ti de muchas maneras, incluido este meme. Deberías hacer una consulta de revocación de mandato, y así te darás cuenta que no te queremos ya en la gubernatura”, criticó otro usuario.

De acuerdo con la agencia mexicana Notimex, la serie 'Juego de Tronos' generó más de 2.4 millones de tuits en todo el mundo durante el primer capítulo de su séptima temporada. En ese contexto ‘El Bronco’ compartió su meme, sumado a que no ha descartado la posibilidad de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018.