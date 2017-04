Un banco mexicano niega una tarjeta de débito a una mujer de 116 años por ser demasiado anciana

El puertorriqueño Pedro Julio Serrano fue diagnosticado de VIH, el virus que causa el sida, cuando tenía 18 años. Así lo recuerda: “Cuando me dijeron... recuerdo vívidamente el lugar. Me senté y le vi la cara a la persona y supe que no era bueno lo que me iba a decir. Me dijo el resultado y lloré desconsoladamente. Ahora mismo se me quiebra un poco la voz, se me aguan los ojos cuando lo recuerdo. Fue muy fuerte”. Lee aquí el resto de su historia