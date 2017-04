Piden investigar video en el que una candidata del partido Morena recibe dinero para López Obrador

Ciudad de México.- El excandidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador y líder del partido Morena se encuentra envuelto en la polémica luego de la difusión de un video en el que aparece una candidata local de su partido recibiendo 500,000 pesos (unos 26,500 dólares). Ahora, sus adversarios políticos exigen una investigación a fondo.

En las imágenes que fueron divulgadas por el diario El Universal se observa a Eva Cadena, diputada en Veracruz y quien hasta la difusión del video era candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, recibiendo fajos de billetes de una mujer no identificada para supuestamente entregarlos a López Obrador, dirigente de esta fuerza y señalado entre los favoritos para las presidenciales del 2018.



“Le entrego medio millón de pesos para López Obrador, diputada por favor. Nosotros sabemos que él le tiene mucho cariño, que es de su absoluta confianza. Como usted dice, hay que sumarse y mis amigos creen en el compromiso que tiene López Obrador de cambiar las cosas”, dice en la grabación la mujer que entrega el dinero.

Según el video, la entrega del dinero se dio el pasado 6 de abril y la diputada Cadena Sandoval se comprometió a entregárselo a López Obrador dos días después, cuando visitara el municipio de Las Choapas.



Eva Cadena, representante de Morena, recibe “para AMLO” medio millón de pesos en efectivo ➡️ https://t.co/znRyb9xc61 pic.twitter.com/l2EbFEmzaI — El Universal (@El_Universal_Mx) 24 de abril de 2017

Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación en contra de la diputada Eva Cadena, ya que el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que la recepción de recursos cuando tengan procedencia ilícita son conductas delictivas, por lo que podría recibir hasta 15 años de prisión.

López Obrador asegura que todo fue una trampa

Como respuesta, el líder de Morena denunció que la diputada Cadena fue víctima de un “cuatro” (una trampa) porque le subrayaron que el dinero era para apoyarlo a él.



“Qué les parece lo que está sucediendo: están muertos de miedo los de la mafia del poder. Están muy preocupados porque Morena está creciendo mucho. Me hace recordar otros tiempos, cuando se dio a conocer aquel video en donde Ahumada le da dinero a Bejarano", precisó.

"Me pueden robar la Presidencia como ya lo han hecho, me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad", dijo López Obrador en su mensaje.

Por su parte, la diputada involucrada publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que se disculpa por el contenido del video y admite que cometió un error, al mismo tiempo que señala que ha sido víctima de una treta "muy cobarde" para dañar a López Obrador, quien aseguró, no sabía nada de la entrega del dinero.



Aseguró que el dinero recibido "era una donación al movimiento" pero al analizar que estas no se deben dar en efectivo "decidí regresarlo" a las personas en el mismo hotel en donde se filmaron las escenas.

Adversarios piden investigación a fondo

La difusión del video provocó que el oficialista PRI y el PAN exigieran a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una investigación sobre el asunto.

"Lo mostrado en el video representa una evidencia gravísima de corrupción que lastima a todos los mexicanos; se trata de una prueba clara y contundente de que López Obrador es un corrupto", denunció el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).



.@LopezObrador_ te exhorto a presentar tu renuncia a la dirigencia de #MORENA en tanto se realizan las investigaciones sobre estos delitos. pic.twitter.com/metRj1CNUh — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 24 de abril de 2017

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) investigar la supuesta corrupción y aseguró que López Obrador es un "corrupto y un hipócrita" que debe renunciar a sus aspiraciones presidenciales y a su partido.

Por su parte, la candidata del conservador Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, denunció que el video muestra que para el dirigente de izquierda la honradez y la honestidad solo son retórica.