México ofrece casi $100,000 por información sobre asesinos de periodistas; el gremio cuestiona las recompensas

Ciudad de México.- El gobierno de Enrique Peña Nieto anunció por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) que dará una recompensa de un millón y medio de pesos (unos 80,000 dólares) a quien brinde información que conduzca a la captura de los asesinos de cinco periodistas. Esta medida ha sido cuestionada por el gremio, pues “las autoridades están demostrando que hay una fuerte incapacidad para investigar”.

En lo que va de año, varios reporteros que cubrían temas delicados sobre crimen organizado o corrupción fueron asesinados a sangre fría. Se trata de Cecilio Pineda, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Valdez, Maximino Rodríguez Palacios y Miroslava Breach Velducea.



El gobierno mexicano también ofreció una recompensa a quienes den información sobre los atacantes de la comunicadora Sonia Córdoba Oceguera, quien resultó herida durante un atentado, donde su hijo reportero fue asesinado.

“Ofrecen recompensa por asesinos de 6 periodistas... Así de bien van las investigaciones”, tuiteó La Jornada, periódico donde trabajaron los periodistas asesinados Miroslava Breach y Javier Valdez.



“Lamentable, patético. México ofrece una recompensa de 80,000 dólares por dar con cada asesino de periodistas”, publicó en Twitter la reportera Ana Anabitarte.

Leopoldo Maldonado, director de Protección y Defensa de la organización que asiste a periodistas Artículo 19, explicó que al ofrecer recompensas, las autoridades están demostrado su incapacidad para investigar de manera científica a los probables responsables de los asesinatos.

“Con esta medida las autoridades están demostrando que no saben quiénes son (los asesinos), no han tenido la capacidad para localizarlos; lo expedientes (de investigación) no tienen ningún rumbo. Falta mucho por renovar en la PGR (Procuraduría General de la República) y en la Fiscalía especializada. Hace falta robustecer la investigación científica, más allá arrestar a personas con base en testimonios”, dijo a Univision Noticias Leopoldo Maldonado.



El defensor de periodistas cuestionó el anuncio del gobierno, pues las recompensas solo contemplan hechos ocurridos este año.

“¿Qué va a pasar con las decenas de periodistas asesinados y desaparecidos en años pasados? Esa pregunta queda en el aire, porque no nos han sabido responder hasta el momento. Esperemos que esto no sea un golpe mediático donde se quiera dar un mensaje que están interesados en el tema, el lugar de detener a los responsables ”, refirió Maldonado.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo debido a la falta de voluntad política para acabar con la impunidad que permite a grupso criminales, funcionarios corruptos y cárteles de la droga silenciar a sus críticos. Esta es la conclusión principal de un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Una investigación publicada por Univision Noticias refiere que 112 periodistas fueron asesinados desde el año 2000. La mayoría de los crímenes siguen impunes por las amenazas del crimen organizado y la pasividad del gobierno.