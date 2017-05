López Obrador: a mis rivales "ya no les funciona" decir que soy Hugo Chávez

Ciudad de México.- El excandidato presidencial mexicano y líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo en entrevista con el periodista Jorge Ramos, para el programa Al Punto, que no ha negociado una amnistía anticipada con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y sus secretarios de Estado.

Además, habló de sus aspiraciones para contender por la presidencia de México en 2018, dio su opinión sobre Donald Trump y también adelantó las razones del porqué no quiere hablar del presidente venezolano Nicolás Maduro. Aquí la entrevista completa:

JR: Sr. López Obrador, gracias por hablar con nosotros.

AMLO: Pues, Jorge, me da mucho gusto platicar contigo.

JR: Gracias. ¿Le suena bien presidente López Obrador? Lleva buscando esto hace años.

AMLO: Sí. Bueno, no podemos hablar todavía de candidatura porque no son los tiempos.

JR: ¿Por la ley?

AMLO: Por la ley.

JR: ¿Pero usted quiere ser presidente de México?

AMLO: Sí. Vamos a participar de nuevo y la tercera es la vencida.

JR: Pero este cuento ya nos lo sabemos. En el 2006 iba adelante en las encuestas. En el 2012 iba adelante en las encuestas. Ahora va adelante en las encuestas. ¿Qué va a hacer para que no se repita la derrota en el 2018?

AMLO: Hay más gente ahora apoyando el movimiento. Hay más organización y hay más interés en un cambio verdadero, en una transformación en el país. Hay condiciones inmejorables. En el 2006 fue difícil, en 2012 también. En 2006 nos robaron la presidencia, sin duda.



publicidad

JR: Usted dijo: “Felipe calderón no ganó. Se robaron la presidencia”, en el 2006.

AMLO: Sí, sí.

JR: En el 2012 denunció otro fraude.

AMLO: Sí. Compraron votos. Fue distinto.

JR: ¿Peña Nieto compró votos?

AMLO: Sí. 5 millones de votos. Lo impusieron. No les alcanzó con la publicidad. Porque a Peña Nieto lo fueron inflando. Es un fenómeno mediático que le ha costado muchísimo al país. Un personaje vacío. Lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra y lo tenían arriba. Sin embargo...

JR: Pero le ganó a usted.

AMLO: Sí. Pero recurrieron a la compra del voto. De último momento se reunieron los gobernadores del PRI, estos que están ahora en la cárcel o andan prófugos, todos aportaron a la campaña de Peña Nieto muchísimo dinero para comprar esos cinco millones de votos. Entonces...

JR: Pero...

AMLO: ...dos veces nos han hecho fraude.

JR: ¿Pero no será un mal perdedor? Porque lo acusan de eso, Sr. López Obrador. Usted lo sabe. Lo acusan de ser un mal perdedor.

AMLO: Es que no podemos aceptar fraudes. ¿Cómo voy a aceptar yo que Calderón ganó si no es así? Lo sabe él mismo. Lo han dicho quienes le ayudaron en el fraude. Él queda presidente del PAN, Espino, en el 2006, confesó que se habían puesto de acuerdo con ocho gobernadores del PRI porque se unieron para cometer el fraude.



publicidad

JR: O sea, ¿no es que usted perdió, sino que le hicieron un fraude?

AMLO: Sí. La maestra Elba Esther Gordillo está en la cárcel actualmente. Confesó que ayudó a Calderón en el fraude electoral. Hay pruebas, llamadas telefónicas. El día de la elección la maestra Elba Esther Gordillo habla con el gobernador de Tamaulipas, Hernández, y le dice, “Ya, esto está perdido. Hay que apoyar a Felipe y hay que arreglarnos con Felipe". El día de la elección... y quiere apoyar a Felipe.



JR: Pero usted... si usted sabía...

AMLO: Era...

JR: ...que le iban a hacer trampa.

AMLO: Hacer el fraude.

JR: Si usted ya sabía que le iban a hacer trampa, si meses antes sabía lo que estaba ocurriendo con Peña Nieto, cómo lo estaban inflando en la televisión, ¿por qué participa? ¿Por qué no lo denuncia y se retira?

AMLO: No, porque no les vamos a dejar el terreno.

JR: Por eso, pero igual perdió, entonces, o sea, ¿por qué no hace?

AMLO: Tenemos una responsabilidad, Jorge, de transformar este país.

JR: Por eso, pero sabía que iba a haber fraude.

AMLO: Mira, claro. Los dados están cargados.

JR: Por eso, y aun así usted decide...

AMLO: Sí.

JR: ...aceptar.



publicidad

AMLO: Sí, porque va a llegar el momento, pronto, muy pronto, que no les van a servir esas trampas. Nada de eso les va a servir. O sea...

JR: ¿Cómo sabe que en el 2018 no va a pasar lo mismo?

AMLO: Porque hay muchísima gente ahora más consciente. Hay varias cosas. Primero un pueblo más dispuesto al cambio. Segundo, ya no les creen sus mentiras. O sea, la guerra sucia del 2006, de que yo era Chávez, de que era un peligro para México, eso ya no les funciona. O sea, ya no tiene efecto. Y tres, hay un fenómeno nuevo, extraordinario, una bendición: las redes sociales. En el 2006 no había eso. Entonces nos cercaron con los medios, todos controlados a favor del candidato de la mafia en el poder porque es lo mismo el PRI y el PAN. O sea, no olvidemos eso. Entonces no teníamos para dónde hacer. No es que los publicistas sean tan inteligentes y que acuñaron esa frase, “Andrés Manuel, un peligro para México". Y después esos mismos publicistas acuñaron la frase “Obama, un peligro para Estados Unidos" y no les funcionó. O sea...

JR: Pero aquí lo siguen atacando ahora.

AMLO: Eh, ¿por qué? ¿Por qué funcionó la frase? Por la repetición, por la técnica...

JR: Yo ya estoy escuchando lo mismo ahora...

AMLO: ...de, de Hitler, de... Sí, pero no tiene efecto. Mira, acaba de pasar hace poco...

JR: Pero sí tuvo efecto en el 2012. ¿Por qué no va a tener efecto en el 2018?



publicidad

AMLO: Porque lo estoy probando ahora.

JR: Porque lo están acusando... Acabo de escuchar hace poquito, lo están acusando de autoritario por la campaña que está ocurriendo en el Estado de México.

AMLO: Sí, pues...

JR: Que usted está pidiendo el apoyo de los partidos de izquierda, dicen que es autoritario.

AMLO: No. Es sencillamente una definición. Les estoy pidiendo...

JR: Intransigente.

AMLO: ...que se definan. Eso no es ni amenaza ni intransigencia...

JR: ¿Pero cómo no va a ser amenaza si les está diciendo...

AMLO: ...ni...

JR: ...“Si no me apoyan, en el 2018 no vienen conmigo“? Usted dice...

AMLO: No, no, no.

JR: ...en el 2018 no vamos a ir con ellos.

AMLO: No, lo que estoy diciendo es: “No vamos en 2018 si no hay un deslinde porque están de paleros del PRIAN y de Peña Nieto“.

JR: ¿No es eso una amenaza?

AMLO: No, no, no, no, no.



publicidad

JR: Hasta con el dedo apuntando.

AMLO: Es poner las cosas en claro.

JR: Pero los está amenazando

AMLO: O sea, llamarle al pan, pan, y al vino, vino. O sea, no andarnos por las ramas.

JR: ¿No es eso ser autoritario?

AMLO: No, no, no, no.

JR: ¿Intolerante, terco?

AMLO: Eso es hablar con la verdad. Y hacer a un lado la simulación. Ya basta de mentir. Ya... ya basta de disfraces.

JR: Porque lo acusan de mesiánico también.

AMLO: Ah, no, pues, sí, claro. Este, de todo. Mira, no les funciona. Están muy desesperados, Jorge. Y estoy muy contento con la gente, con el pueblo de México porque está demostrando su madurez política. Hace como 10 días, 15 días, un lunes como hoy, así como lo hicieron en vísperas del 2006, dieron a conocer unos videos en donde una candidata de Morena, de Las Choapas, Veracruz...



JR: Eva Cadena.

AMLO: Eva Cadena. Sí. Recibía un dinero y le insistían, ¿sí? Le estaban grabando...

JR: Tengo el video. ¿Vamos a verlo juntos?

AMLO: Sí, sí, ¿cómo no?

JR: El video está aquí.



publicidad

AMLO: Sí.

JR: Ella está recibiendo dinero, medio millón de pesos.

AMLO: Mira, mira lo que... cómo se... cómo le repiten. “Es para que se lo entregues a Andrés Manuel, eh?“ Es un moche...

JR: Unos 25,000 dólares, aproximadamente.

AMLO: Sí.

JR: Pero ella está diciendo que lo está recibiendo y que se lo va a entregar a usted.

AMLO: Sí. Pero lo repiten. O sea, el que lo está entregando, si ves el video, le dice, ¿sí? “Es para Andrés Manuel". “Pero es para Andrés Manuel". Porque el propósito, como aquellos videos cuando grabaron a René Bejarano recibiendo dinero de Ahumada...

JR: 45,000 dólares.

AMLO: Así es.

JR: Cuando era su coordinador de campaña.

AMLO: No, no era eso. Tampoco. A ella le dicen la recaudadora de Andrés Manuel. Pues, no es mi recaudadora.

JR: Pero eran gente...

AMLO: Y de...

JR: ...son gente cercana a usted que dicen que...

AMLO: No. A la señora...



publicidad

JR: ...recibieron dinero para usted.



AMLO: ...a la señora la he visto tres veces en mi vida. Lo que...

JR: ¿Qué le parece lo que...

AMLO: ...pasa es que...

JR: ...ella hizo. ¿Qué le parece lo que ella hizo?

AMLO: Muy mal. Muy mal de recibir dinero. Pero también, ¿sí? Hay una intención política, ¿sí? La grabaron, ¿sí? Para afectarme a mí, y se transmitió, así como en aquel entonces antes...

JR: Lo de Bejarano fue en el 2004, ahora es en el 2016.

AMLO: Sí. Sí, sí.

JR: Son dos colaboradores cercanos a usted...

AMLO: Sí.

JR: recibiendo dinero supuestamente para usted.

AMLO: Sí. Te voy a decir, Jorge, antes de que Televisa diera a conocer los videos de Bejarano, recibiendo el dinero...

JR: Sí.

AMLO: ...¿sabes quién vio esos videos? Salinas y Diego Fernández de Cevallos.

JR: Eso en el 2004.



publicidad

AMLO: Sí.

JR: En el 2004.

AMLO: Ahora, antes de que El Universal, que fue ahora el medio... ¿sí? Que sirvió para dar a conocer los videos, antes de que El Universal diera a conocer los videos, los vio Yunes Linares, gobernador...

JR: Gobernador de Veracruz.

AMLO: ...de Veracruz.

JR: Y el presidente Peña Nieto...

AMLO: Que es igual de corrupto y perverso que Duarte, el que está detenido, igual, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Y Peña Nieto en Los Pinos. Y Peña, y esa es una bajeza, ¿sí? Le entregó los videos a Chong, secretario de Gobernación, para que a su vez Chong entregara los videos a El Universal.

JR: A ver, a ver si entiendo. ¿Está usted acusando al presidente de México de haber visto unos videos y participar en una campaña de desprestigio...

AMLO: En contra mía.

JR: ...contra usted?

AMLO: Sí. Sin duda.

JR: Y lo llamó, “Un vulgar jefe de pandilla“.

AMLO: Sí. En vez de ser un jefe de estado, se comporta como un jefe de pandilla.

JR: ¿Tiene evidencia de esto?

AMLO: Sí. Tengo información.



publicidad

JR: ¿Y nos la puede dar? ¿La puede publicar?

AMLO: Pues, este, ya hice público lo que sé sobre este asunto.

JR: Digo, pero, ¿cómo le consta que Peña Nieto está participando en esta campaña y que vio los videos antes?

AMLO: Tengo información. Mira, Jorge...

JR: Pero, pero...

AMLO: Es tanto el apoyo...

JR: ...¿nos la puede...

AMLO: ...que tenemos...

JR: ...dar, nos la puede dar?

AMLO: Es tanto el apoyo que tenemos, ¿sí? Que nos están informando todos los ciudadanos de lo que pasa.

JR: Hablemos de dinero. Habló del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes dice lo siguiente: “Te quiero recordar“, se dirige a usted, “por si ya se te olvidó, que tú y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales, unos 125,000 dólares, de Javier Duarte...

AMLO: Es...

JR: ...exgobernador...

AMLO: No es cierto.

JR: ...prófugo.



publicidad

AMLO: No conozco a Duarte, lo conoce Yunes.

JR: Pero usted no, ¿usted no recibía dinero de él?

AMLO: No. Mira, para contestar de manera clara, contundente, de dos maneras, de dos formas, ¿no? Una, coloquial, me puede llamar peje, pero no soy lagarto. Y otra poética, que tiene que ver con un — poeta veracruzano, Díaz Mirón, decía, “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos". No soy corrupto, sino me hubiesen hecho pedazos desde hace mucho tiempo los de la mafia, el poder. Los estoy enfrentando, estoy en contra de la corrupción. Y para poder enfrentarlos necesito ser consecuente, lo he hecho, lo he sido toda mi vida.

JR: Ellos presentan esto como lo opuesto, que usted es, acepta dinero por fuera.

AMLO: Sí, porque me quieren manchar, porque, pero no, no van a poder lograrlo.

JR: El expresidente Felipe Calderón puso en un tuit que Morena, su partido, significa "movimiento de recaudación nacional".

AMLO: Sí, pero Felipe Calderón se robó la presidencia, convirtió al país en un cementerio y ahora quiere reelegirse, está apoyando a su esposa para que sea la candidata del PAN. No, no, no, no, estamos enfrentando una mafia de poder, o sea, que no tienen escrúpulos, morales de ninguna índole, ¿sí? Y vamos a enfrentar el principal problema de México, Jorge, que es la corrupción, ese es el fondo. Por eso se unen el PRI y el PAN en contra de nosotros porque quisieran seguir engañando. Los que realmente mandan en este país no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Entonces, ¿quiénes somos los únicos que los estamos enfrentando?



publicidad

JR: Déjeme preguntarle algo...

AMLO: Morena.

JR: ...algo muy concreto de dinero. ¿Cuánto dinero tiene usted?

AMLO: Nada, yo no lucho por dinero.

JR: No, pero debe tener propiedades. En el 2011 hablamos y me dijo que ganaba unos, el equivalente de unos 5,000 dólares al mes...

AMLO: Sí.

JR: ...de Morena.

AMLO: Sí, eso sigo ganando.

JR: Será, ¿cuánto es en pesos?

AMLO: Como 50, 60,000 pesos.

JR: Al mes.

AMLO: Al mes.

JR: O sea, Morena le da dinero a usted.

AMLO: Me da a mí dinero.

JR: De eso, ¿de eso vive usted?

AMLO: Sí.

JR: Y me dijo que tenía una casa en Palenque que había sido propiedad de sus padres.

AMLO: Sí, que me heredaron mis padres y ya la entregué a mis hijos. Yo no tengo nada de propiedad.

JR: ¿Nada?

AMLO: Y no tengo, así, aunque les parezca increíble a estos corruptos, no tengo cuentas de cheque, no tengo tarjetas de crédito... pero no de ahora, Jorge, desde hace 40 años.

JR: ¿Y sus hijos, su familia, tampoco se...

AMLO: Viven de eso.

JR: ...no se han beneficiado de eso?

AMLO: No. Mi... este, mi esposa tiene ingresos, ¿sí? Ella administra lo que a mí me pagan. Además de lo que me da Morena, ¿sí? Yo recibo algún...

JR: O sea, usted vive con 5,000 dólares al mes.

AMLO: Sí. Más otros ingresos, por ejemplo, acabo de publicar un libro nuevo que se llama -y lo recomiendo- La Salida, de editorial Planeta. Se imprimieron 60,000 ejemplares y tengo ahí unas regalías, ya me han dado de anticipo 400,000 pesos. Ese libro me va a permitir un ingreso, pues de un millón y medio de pesos o 2 millones...



publicidad

JR: Pero más allá de eso...

AMLO: ...al año.

JR: ...o sea, ¿usted no es millonario?

AMLO: No me interesa el dinero, o sea, no lucho por dinero, lucho por ideales...

JR: Porque mucha gente no sabe...

AMLO: ...lucho por principios.

JR: La gente no sabe de qué vive...

AMLO: Sí.

JR: ...durante tanto tiempo.

AMLO: De eso.

JR: O sea, ¿no va a una oficina usted a ganar dinero?

AMLO: No, no. lucho por ideales, lucho por principios. Si yo luchara por dinero, fuese inmensamente rico. O sea, no, lo que la señora Eva me iba a entregar, ¿sí?

JR: 25,000 dólares.

AMLO: Tendría yo mansiones en el extranjero, aquí en México. Yo sostengo que no todo el que tiene es malvado. O sea, respeto al que, con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, ha hecho un patrimonio, ¿sí? Empresarios, comerciantes, integrantes de las clases medias. Hay que respetarlos. Yo estoy en contra de la riqueza mal habida porque el principal problema de México es ese, la corrupción. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar la corrupción si no tengo autoridad moral? O sea, la corrupción no es como lo declaró Peña: “parte de la cultura del pueblo de México". No.

JR: ¿Cómo describe corrupción?



publicidad

AMLO: La corrupción es un problema que se da de arriba para abajo, que tiene que ver...

JR: En el sistema indémico.

AMLO: ...en el sistema. No tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la gente. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, en las comunidades, en los pueblos. Si el presidente de la República es corrupto, como Peña, los gobernadores van a ser corruptos como Yunes y como los gobernadores del PRI porque son exactamente lo mismo, y los presidentes municipales también. ¿Qué es lo que yo planteo? Gobernar con el ejemplo. Si el presidente no es corrupto, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Esa es mi propuesta.

JR: ¿Peña Nieto es corrupto?

AMLO: Sí.

JR: La casa que su esposa compró, Angélica Rivera, de 7 millones de dólares de un contratista gubernamental, ¿es un acto de corrupción?

AMLO: Sí. Pero no sólo eso...

JR: Pero y si usted llega a la presidencia, ¿usted va a enjuiciar a Angélica Rivera y a Peña Nieto por ese acto de corrupción?

AMLO: Yo no voy a actuar contra ellos lo que se dice de manera autoritaria. Va...

JR: No, pero...

AMLO: ...a haber Estado de derecho.

JR: Por eso, pero es muy, es muy concreto...

AMLO: No va a haber persecución.

JR: Yo sé, pero si a usted le parece que es un acto de corrupción de 7 millones de dólares...



publicidad

AMLO: Sí, sí, sí hay.

JR: ...pagárselo a un contratista de gobierno...

AMLO: ...si hay demandas interpuestas, ¿sí? Estén en las instancias de gobierno, en este caso, en la Procuraduría, en el Poder Judicial, no se les va a ordenar a nadie...

JR: Pero me está evitando la respuesta, señor—

AMLO: No.

JR: ...López Obrador.

AMLO: No, no, no, no.

JR: ¿No? O sea, ¿va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? Eso ahora es la pregunta, por la casa que su esposa compró.

AMLO: No, no, no. Eso lo van a hacer los jueces, ¿sí? Nosotros no vamos...

JR: Entonces, ¿es una amnistía anticipada lo que le está dando?

AMLO: Es que yo lo que estoy planteando es que podamos sacar adelante al país.

JR: Por eso, pero usted dice que no quiere ser, que quiere terminar con la corrupción.

AMLO: Sí.

JR: Le estoy planteando un caso muy concreto de posible corrupción...

AMLO: Que se investigue.



publicidad

JR: Por eso, y entonces, ¿no se atreve a decir que Peña Nieto va a ser enjuiciado?

AMLO: No, no, que se investigue, en las instancias correspondientes.

JR: Pero, ¿por qué más investigar? Virgilio Andrade, un...

AMLO: No, desechó, desechó la investigación.

JR: Por eso, bueno, ok. ¿Usted investigaría a Peña Nieto? ¿Podría un fiscal...

AMLO: Sí, sí.

JR: ...independiente para investigarlo?

AMLO: Sí, sí, sí.

JR: ¿Eso sí?

AMLO: Y todas las instancias, que se investigue.

JR: ¿A Luis Videgaray...

AMLO: Pero políticamente...

JR: ...por la casa de Malinalco?

AMLO: Sí, sí. Y muchos otros casos. Acabo de estar en Guerrero, ¿sí? Me comprometí con los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

JR: De Ayotzinapa.



publicidad

AMLO: ¿Sí? Que se va a hacer la investigación y se va a castigar a los responsables, materiales, autores materiales e intelectuales. O sea, no va a haber corrupción ni va a haber impunidad. Pero quiero hacer la aclaración porque no es blanco y negro, ¿sí? O sea, no es maniqueo este asunto, es....

JR: Pero, pero...

AMLO: ...tiene matices.

JR: Pero no quiere entonces...

AMLO: Nada más quiero aclarar, nada más quiero aclarar, ¿sí? De que no es mi fuerte la venganza...

JR: Yo sé. Usted a dicho...

AMLO: O sea...

JR: ...no habrá represalias...

AMLO: ...justicia.

JR: ...o persecución para nadie.

AMLO: Sí, justicia.

JR: Pero si quiere ir contra la corrupción y tiene un presidente acusado de corrupción como Peña Nieto...

AMLO: Van a haber tribunales para eso. O sea, lo que no sucede en la actualidad de que hay encubrimiento...

JR: Pero, ¿no se está suavizando con Peña Nieto?

AMLO: No, no. Sencillamente, sencillamente no quiero poner el énfasis en la persecución porque no creo que eso sea lo que el país requiere.



publicidad

JR: ¿Usted se reunió con Peña Nieto...

AMLO: Nunca.

JR: ...en la, en Los Pinos?

AMLO: Nunca.

JR: ¿Nunca se ha reunido con él?

AMLO: No. En un debate lo saludé y con cuidadito ahí.

JR: Pero, ¿nunca ha ido, nunca ha ido a Los Pinos, a negociar nada?

AMLO: No, no, no. Esos son los del PAN que, o sea, que se acaba de reunir con Peña hace relativamente poco...

JR: Pero usted nunca ha tenido una reunión...

AMLO: El presidente del PAN, un aprendiz de mafioso, no sé cómo se llama, Anaya se apellida, se reunieron a las 12:00 de la noche en Los Pinos y para acordar, enfrentarnos en el Estado de México, ¿sí? No se sabía. Se da la reunión y luego se ventila el asunto. Yo no me he reunido con Peña Nieto.

JR: Tengo, tengo varias preguntas...

AMLO: La candidata también para que no somos iguales, o sea, no nos pueden meter a todos en el mismo costal.

JR: ¿Y usted no negociaría con Peña Nieto nada?

AMLO: Eso no.

JR: ¿Ni con Videgaray?



publicidad

AMLO: No, no, no, no.

JR: ¿Ni con Osorio Chong?

AMLO: No, no, la ley no se negocia, los principios no se negocian, ¿sí? Mira, si se tratara de negociar, yo ya hubiese estado de presidente. Si lo hubiese yo dicho, los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, que iba yo a estar al servicio de ellos como pelele, como títere, me hubiesen dejado pasar. Pero de qué sirve llegar así sin uno poder hacer nada en beneficio de la gente. No me interesa el poder por el poder, no me interesa la parafernalia del poder, no lucho por dinero, lucho por ideales, lucho por principios. Vamos a llegar con toda la autoridad moral para poder llevar a cabo la transformación de México. Mira, te comentaba, para distanciarnos, diferenciarnos en el 2012 fue Josefina Vázquez Mota candidata del PAN a la presidencia, desapareció. Luego se da a conocer que recibe por autorización de Peña Nieto para su fundación, supuestamente de apoyo a migrantes, mil millones de pesos, y ahí está ahora de candidata del PAN en el estado de México, ¿sí? Haciendo alianza de facto, de hecho, con el PRI, enfrentándonos a nosotros. No han podido, Jorge, con nosotros no van a poder por nuestra autoridad moral porque hemos hecho siempre de nuestra vida una línea recta. Eso es lo que nos protege, ese es nuestro escudo.

JR: Tengo... quiero aprovechar los últimos minutos para hacerle preguntas cortas con respuestas cortas. A ver si podemos.



publicidad

AMLO: Sí, está difícil porque ya ves que yo no hablo de corrido. Es despacito, poco a poquito.

JR: Me habló de los 43 de Ayotzinapa, ¿cree qué están vivos?

AMLO: Hay que buscarlos.

JR: ¿Pero creen que están vivos?

AMLO: No lo puedo decir. Yo desearía llamarles desaparecidos.

JR: A muchos les preocupa que usted siendo el líder de la izquierda mexicana sea un derechista de clóset. Le pregunto ¿cree en el aborto?

AMLO: Yo pienso que todas esas decisiones se tienen que tomar.

JR: No me eva...

AMLO: No, no, no.

JR: Eso me puede evadir la... Sr. López Obrador.

AMLO: No, no, no, no, no. Es que, o sea, tú eres periodista, ¿sí? Y yo soy dirigente político.

JR: Y le he preguntado a muchos...

AMLO: No, no, no.

JR: ...presidentes y políticos si creen o no en el aborto.

AMLO: Pero no hay blanco y negro. No hay blanco y negro.



publicidad

JR: No, pero...

AMLO: No, no, no.

JR: ...López Obrador cree en el aborto?

AMLO: No, yo pienso que eso lo tiene que resolver los ciudadanos.

JR: ¿Su esposa Beatriz Gutiérrez Muller cree en el aborto?

AMLO: Ese es su decisión de ella.

JR: Pero no puedo creer que no me quiera decir si cree en el aborto o no. Es una cosa básica de política y periodismo.

AMLO: Es que lo que he propuesto, lo que he propuesto, Jorge, sí, es que esos asuntos se consulten y que los resolvamos entre todos.

JR: ¿Matrimonios entre homosexuales?

AMLO: También.

JR: ¿La adopción por homosexuales?

AMLO: También, que... mira, la democracia...

JR: Por eso, por eso le temen que usted sea un derechista de clóset.

AMLO: Sí, pero la democracia... mira, yo soy partidario más que nada de la libertad, ¿sí? Más que nada de la libertad, entonces por eso no puedo yo, ¿sí? Sentenciar.

JR: Son opiniones políticas.



publicidad

AMLO: No, no, no, no. En nuestro movimiento en Morena, hay de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones. Hay católicos, hay evangélicos de toda la denominación. Hay libres pensadores, hay ateos. Una opinión mía sobre estos temas, ¿sí?

JR: Perdería millones de votos.

AMLO: No.

JR: Por eso a lo mejor no me lo quiere decir.

AMLO: No, no, no, porque soy respetuoso...

JR: Porque es una población muy católica.

AMLO: Es la, es la opinión de la gente, es la opinión de la gente.

JR: Por eso, pero si usted me dice que cree en el aborto, perdería millones de votos de mexicanos que a lo mejor simpatizan con usted políticamente...

AMLO: No, no, no.

JR: ...pero que no coincidirían con ese tema.

AMLO: Es sencillo, sencillo, que lo resuelva la gente, que haya una consulta. La democracia es el mejor método para resolver nuestras diferencias. La política se inventó precisamente para evitar la confrontación y para eso es el referéndum, el plebiscito, la consulta popular son mecanismos para recoger la opinión de la gente y yo como gobernante voy a hacer lo que la gente decida. Claro, ¿sí? En condiciones distintas porque se va a gobernar y va a haber apertura, ¿sí? No se van a cargar los medios hacia una postura, ¿sí? Se van a abrir los medios, va a haber diversidad, va a haber pluralidad. Todo mundo se va poder expresar. Así también vamos a resolver lo de las llamadas reformas estructurales, lo de la privatización de Pemex, lo que hicieron este, llamada Reforma Educativa.



publicidad

JR: Y la legalización de las drogas, es, ¿usted está a favor de la legalización?

AMLO: Eso se va a exponer todo, yo voy a gobernar consultando al pueblo. ¿Y a qué vienes que me preguntas?

JR: Claro, porque son temas muy básicos y no me quiere responder.

AMLO: No, porque no voy yo a asumir decisiones. Yo si tengo una...

JR: A ver.

AMLO: ...decisión.

JR: Deme una.

AMLO: Sí, voy a acabar con la corrupción. O sea, no la voy a disminuir. No la voy a aminorar...

JR: Pero no me quiere decir si...

AMLO: ...no la voy a mantener a raya...

JR: Pero no me ha...

AMLO: ...la voy a acabar.

JR: No me ha querido decir si quiere meter o enjuiciar a Peña Nieto...

AMLO: Sí te contesto esa: voy a acabar con la corrupción.

JR: ¿Va a regresar al Ejército a los cuarteles?



publicidad

AMLO: Vamos a llevar a cabo una política de seguridad distinta a lo que se ha aplicado.

JR: Lleva 79,000 muertos Peña Nieto.

AMLO: Sí.

JR: 104,000 Calderón.

AMLO: Sí.

JR: Tiene que hacer algo distinto.

AMLO: Totalmente.

JR: Pero ¿qué va a hacer eso distinto?

AMLO: Vamos a atender las causas.

JR: ¿Qué son?

AMLO: Que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes.

JR: ¿Pero, y el crimen y los carteles?

AMLO: Sí, pero primero las causas. Si se desató la inseguridad y la violencia, Jorge, es porque llevamos 30 años sin crecimiento económico.

JR: Pero también hay un factor de criminalidad, ¿no es cierto?

AMLO: Sí, sí, sí, sí.



publicidad

JR: De drogas, y con 20 millones de estadounidenses usando drogas...

AMLO: Sí, pero se ha estado promoviendo porque a los jóvenes se les ha dejado sin opciones, sin alternativas, sin estudios, sin trabajo.

JR: ¿No va a haber 80,000, 100,000 muertos con usted?

AMLO: No, no, no, no...

JR: ¿Pero tiene un plan?

AMLO: Sí tengo un plan. Que te lo explico, o sea, es una fórmula sencilla.

JR: A ver.

AMLO: Se va acabar con la corrupción. Se va a acabar con los lujos en el gobierno. El próximo presidente de México no va a viajar en aviones privados, en helicópteros privados, no voy a vivir en Los Pinos.

JR: ¿El Palacio Nacional?

AMLO: El Palacio Nacional. Vamos a bajar...

JR: ¿Ahí quiere vivir?

AMLO: Sí, vamos a reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad. Yo no me podría subir al avión de Peña Nieto de 10,000 millones de pesos...

JR: ¿Lo va a vender?

AMLO: Sí, lo vamos a vender y toda la flotilla de aviones del gobierno, sí. Vamos a quitar las pensiones millonarias a los expresidentes. Va a ver un plan de austeridad. No va a haber corrupción y va a haber un plan de austeridad.

JR: ¿Pero los muertos, los 80,000 muertos?



publicidad

AMLO: A ver, con ese dinero vamos a impulsar el desarrollo. Va a haber empleo, va a haber bienestar, así vamos a serenar al país. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. O sea, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede masacrar a los jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad y se les empujó a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo primero va a ser que a nadie le va a faltar el trabajo y el estudio. Y también vamos a actuar de manera eficaz para garantizar la tranquilidad, la seguridad pública. Vamos a pintar la raya de la frontera entre autoridad y delincuencia. Ahora no hay frontera, son lo mismo, ¿sí? No vamos a permitir el contubernio de autoridades y delincuentes y vamos a trabajar de manera coordinada, o sea, ejército, marina, las policías estatales, municipales y yo. Sí soy el candidato Morena y si el pueblo decide que sea presidente, todos los días desde las 6:00 de la mañana voy a recibir el parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. Lo hice cuando fui jefe de gobierno de la ciudad de México. Todos los días a las 6:00 de la mañana, incluidos sábados y domingos, me reunía, tenía una reunión de gabinete donde estaba el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador, yo recibía aquí en la ciudad el parte de la policía, los robos de vehículos, robos a casa de habitación, el robo al transporte público homicidios.



publicidad

JR: ¿Y eso lo haría como presidente?

AMLO: Y todos los días lo haría como presidente y no solo desde el Palacio, sería una presidencia itinerante. Estaría en Oaxaca y estaría en Baja California y estaría en Yucatán y estaría en Michoacán, estaría en Nuevo León, estaría en Jalisco, estaría en todo el país.

JR: Me quedan unos...

AMLO: Todos los días a las 6:00 de la mañana con el secretario de Defensa, con el secretario de Marina, con el secretario de Gobernación, ¿sí? Con el secretario de Seguridad Pública, porque es una necesidad el que haya orden, el que haya tranquilidad, el que haya paz social en el país.

JR: Me quedan unos minutos, ¿es usted feminista?

AMLO: Soy respetuoso de las mujeres.

JR: No, sí, pero, ¿es feminista?

AMLO: Soy respetuoso de las mujeres, o sea, las mujeres merecen ir al cielo.

JR: ¿La mitad de su gabinete serían mujeres?

AMLO: Sí, eso sí porque ya... cuando yo fui jefe de Gobierno más de la mitad del gabinete eran mujeres.

JR: Déjeme preguntarle de temas de política exterior. ¿Usted cree que Nicolás Maduro es un dictador?

AMLO: No lo voy a juzgar. Eso se lo dejo a los que nos están escuchando.

JR: Hay violaciones a los derechos humanos.

AMLO: Muy lamentables.

JR: Desmanteló la Asamblea o el Congreso.



publicidad

AMLO: Muy lamentable. Yo no estoy a favor del autoritarismo en ningún lado.

JR: Hay decenas de muertos. Hay prisioneros políticos.

AMLO: Estoy a favor de la libertad de los presos políticos.

JR: Lo entiendo, pero la pregunta: ¿si para usted Nicolás Maduro es un dictador?

AMLO: No quiero meterme en ese asunto.

JR: Pero, ¿por qué no?

AMLO: Porque tenemos principios nosotros.

JR: ¿Qué son?

AMLO: De política exterior.

JR: Sí, pero no...

AMLO: No intervención y autodeterminación de los pueblos.

JR: Pero el principio de derechos humanos va por encima de la soberanía de un país.

AMLO: Sí, sí, sí, sí, sí, pero también, en este caso, hay que hacer valer el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

JR: Entonces hay mucha gente que lo va a empezar a ligar una vez más con el gobierno de Maduro como lo hicieron hace seis años con el de Hugo Chávez.

AMLO: Pero no tengo nada que ver.



publicidad

JR: ¿Usted no conoció a Chávez?

AMLO: No conocí a Hugo Chávez.

JR: ¿A Maduro?

AMLO: Tampoco. No...

JR: Pero entonces, ¿por qué...

AMLO: No tengo nada que ver.

JR: Pero, ¿por qué no se atreve a criticar una dictadura como la de Venezuela?

AMLO: Porque no quiero que se metan después en las decisiones que solo corresponden a los mexicanos.

JR: ¿Pero el principio de derechos humanos no va por encima de eso?

AMLO: Sí, pero hay otro principio. No hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa.

JR: Yo entiendo.

AMLO: La mejor política exterior, Jorge, es la interior. Vamos nosotros a ocuparnos de lo nuestro. Ahora tengo que estarme metiendo en el asunto de la política estadounidense porque el presidente Trump, ¿sí? Se ha excedido. Ya...

JR: Usted escribió un libro al respecto.

AMLO: Sí.

JR: Él nos llamó a los mexicanos criminales...



publicidad

AMLO: Sí.

JR: ...narcotraficantes, violadores.

AMLO: Sí. Eso es otro asunto.

JR: ¿Él es un racista? ¿Trump es un racista?

AMLO: Sí, sí. Lo ha expresado, azuza el racismo, sí. Está en contra, sí, de los extranjeros, pero tampoco es que lo sienta así. Es una estrategia política. O sea, eso lo aclaro, o sea...

JR: Pero...

AMLO: Pero nos ha hecho mucho daño. O sea, a él le funcionó, sí, su estrategia, su xenofobia, su racismo y así ganó y no lo supieron enfrentar.

JR: Es fuerte que usted le llame racista a Trump.

AMLO: Sí, pero...

JR: Si usted llega a la presidencia, eso va a generar enormes problemas.

AMLO: No, no tiene por qué. O sea, vamos a hablar con mucha claridad.

JR: Porque usted está llamando racista al presidente de Estados Unidos.

AMLO: No, no, no, no, no, porque nos trata así, sí. O sea, y que no se olvide de que México es un país independiente....

JR: ¿Usted es...

AMLO: ...soberano.



publicidad

JR: Algunos lo presentan como anti-estadounidense.

AMLO: No. No, no, no, yo soy admirador del pueblo estadounidense y de dirigentes que ha tenido ese pueblo. Admiro mucho, por ejemplo, al presidente Franklin Delano Roosevelt, sí, titán de las libertades. Es un modelo a seguir para nosotros. Con él, se entendió muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, en momentos difíciles, el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera. Y yo espero que el presidente Donald Trump cambie de modo de parecer. No doy por descartada esa posibilidad...

JR: ¿Cómo está su inglés?

AMLO: No hablo inglés.

JR: Ya.

AMLO: No hablo inglés.

JR: ¿Lo necesita o no?

AMLO: No, no. Además, me sirve ese de por sí. No hablo de corrido, hablo despacito y, este, y cuando hay una relación en donde...

JR: ¿Espera la traducción?

AMLO: Sí. Y me da tiempo.

JR: Le pregunto, ¿ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador?

AMLO: No, yo no le llamaría a nadie así.

JR: Sr. López Obrador, es una dictadura desde 1959. Él fue puesto por dedazo por Fidel en el 2008. Usted se quejó de los dedazos en México. ¿Por qué no quejarse del dedazo en Cuba?

AMLO: Mira, esas fobias, esas fobias... Jorge, yo creo que tú estás en tu papel de periodista, ¿no? Tienes el derecho a preguntarme todas estas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos.



publicidad

JR: No puedo creer que no me digas que Cuba es una dictadura en el 2017.

AMLO: No voy, ¿sí? A meterme en eso. Soy respetuoso. Mira, fui jefe de Gobierno en la ciudad. No me metí con Bush. No, ahora es algo excepcional lo de Trump porque se pasó de la raya. O sea, llamar criminales a los mexicanos, ¿no? Que todos los que van. Dice, “Todos los que nos envían“, sí. Esto desde el inicio de su campaña.

JR: O sea, con Trump sí se mete, pero con los dictadores Raúl Castro y Nicolás Maduro no se mete.

AMLO: Que no se metan con nosotros, que no se metan con nosotros, ¿sí? Eso es. Y vamos a ser también respetuosos con el gobierno de Estados Unidos. Te decía yo, vamos a convencer al presidente Trump de que lo mejor es una relación de amistad y de cooperación, ¿sí? Que no estamos a favor del muro o para decirlo con claridad, estamos en contra del muro, ¿sí? Es una ofensa. Que además eso es un retroceso en política exterior para Estados Unidos. Es un país que se engrandeció, o sea, es lo que es por los migrantes de todo el mundo. Entonces, querer convertir a Estados Unidos en gueto es lo más irracional que pueda haber. Entonces, no al muro, no a la persecución de nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos. Los que se van para allá se van por necesidad. Van a tener ahora, porque vamos a triunfar, oportunidades en México y van a tener la opción de elegir, si se quedan o se regresan porque aquí va a haber trabajo y va a haber bienestar. Pero tienen derecho a buscarse la vida. Precisamente Roosevelt, cuando proclama cuatro derechos fundamentales para la defensa de los seres humanos, habla del derecho, sí, a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libre de miseria, ¿eh? Y es lo aplica en este caso, y el derecho a vivir libre de temor. Mucha gente que está allá, muchos mexicanos se han ido por la violencia que prevalece en regiones del país. Se han vaciado pueblos del norte porque si no se van son refugiados, ¿sí? La prensa, sobre todo europea, habla mucho de la migración de África hacia Europa, o sea, hay mucha cobertura. Pero no se le ha dado la atención suficiente a el gran éxodo de mexicanos, centroamericanos y a los que han perdido la vida queriendo cruzar el desierto de Arizona. Sí, es – ha sido algo totalmente inhumano lo que ha sucedido. Entonces, vamos a defender nosotros esos derechos humanos básicos. Ya fui a la ONU, ya fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De todas maneras, de todas formas, vamos a insistir en su momento con el presidente Trump para llegar a un acuerdo fincado en la cooperación para el desarrollo. Nos vamos a llevar bien siempre y cuando haya respeto. O sea, yo lamento mucho—



publicidad

JR: Deje que se entere cómo le llama usted.

AMLO: Yo lamento mucho que Peña desapareció. Nada más le habló por teléfono a Trump, le alzó la voz—

JR: Y lo invitó, lo invitó a Los Pinos.

AMLO: Sí, eso antes, pero después le habla por teléfono, le dice... fíjese la insolencia. Rompiendo todas las normas, todas las reglas, ¿eh? De política exterior, de la diplomacia, “Oye, si no vas a pagar el muro, si no van ustedes a pagar, no vengas.“ O sea, esos insultos no.

JR: Déjeme terminar. ¿De acuerdo?

AMLO: Así no va a haber acuerdo.

JR: Termino con una pregunta personal. ¿Cómo sería Beatriz Gutiérrez de primera dama?

AMLO: Ella se dedica, más que nada a la literatura.

JR: Sí.

AMLO: Ella es doctora...

JR: Sabemos muy poco de ella.

AMLO: ...en letras, es escritora. No...

JR: ¿No tiene una vida pública?

AMLO: No, no.

JR: ¿Y no la quiere tener?



publicidad

AMLO: Es su decisión, de ella, pero a mí me gusta mucho cómo, este, me ayuda ahora. Es claro que somos pareja. Tiene criterio. Está informada.

JR: Es su pareja. ¿Están casados?

AMLO: Estamos casados.

JR: Ya.

AMLO: Estamos casados. Tenemos un hijo que se llama Jesús Ernesto. Jesús por Jesús Cristo, y Ernesto por Ernesto 'Che' Guevara. También porque... ¿sí? O sea... porque mi admiración es Jesús.

JR: ¿Qué, qué signica...

AMLO: Cristo.

JR: ¿De verdad?

AMLO: Sí.

JR: Esa parte de usted no la conocía.

AMLO: Sí. Este, porque él luchó.

JR: ¿Usted es muy religioso o no?

AMLO: Yo soy cristiano en sentido amplio.

JR: ¿No católico?

AMLO: Creo en el pensamiento y la obra de Jesús. Él lucha por los pobres. Por eso los potentados, los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo crucificaron. Esa es mi historia.



publicidad

JR: O sea que...

AMLO: O sea, eso es para mí...

JR: Jesús y Ernesto 'Che' Guevara.

AMLO: ...es mi admiración. Y el 'Che' es, creo yo, un revolucionario ejemplar.

JR: Que también realizó muchas ejecuciones.

AMLO: Sí, tiene ese cuestionamiento, pero fue un hombre que ofreció su vida por sus ideas, por lo que él creía.

JR: ¿Caminas un ratito por acá?

AMLO: Sí, vamos. Vamos.



JR: Estaba, estaba viendo el otro día, hubo una manta contra usted, ¿no?

AMLO: Sí. En un acto en...



"No tengo nada que temer, ni que ocultar. Tengo mi conciencia tranquila": López Obrador Univision 0 Compartir

JR: Podemos caminar por aquí.

AMLO: ....estado de México.

JR: Pero un manta... lo estaban amenazando, ¿no?

AMLO: Sí, una amenaza en contra.

MUJER: Hola.



publicidad

AMLO: Saludos.

MUJER: Saludos. Me da mucho gusto verlo.

JR: ¿Usted va a votar, va a votar por él?

AMLO: No, no sabemos.

MUJER: No sabemos todavía, pero a la mejor sí, ¿verdad? El voto es secreto.

AMLO: El voto es secreto.

MUJER: Ándele.

AMLO: Hasta luego.

JR: Ya. ¿Qué dice la ley ahora? ¿No se puede decir? ¿Cómo funciona?

AMLO: Sí se puede. Sí se puede manifestar. Nada más que este...

JR: ¿Estoy haciendo algo ilegal al preguntar?

AMLO: No, tú no.

JR: ¿No?

AMLO: Tú no, tú no.

JR: ¿Pero usted como candidato no puede solicitar el voto entonces?

AMLO: No, yo porque estoy promoviendo mucho el voto libre y secreto.

JR: Ok, ya veo.

AMLO: Para que no se compre el voto porque se trafica con la necesidad, con la pobreza de la gente y se entregan migajas. Y entonces estamos hablando con la gente que, si tienen mucha necesidad, pues, que agarren lo que les dan pero que el voto es libre y es secreto y que cada quien vote por lo que le dicte su consciencia.

JR: Porque le censuraron un comercial, ¿no?

AMLO: Sí, sí. Me censuraron porque les decía yo cuando te vayan a - te van a apuntar porque te van a dar tus materiales de construcción, tu despensa, tu frijol con gorgojo—

JR: ¿Qué les dijo? ¿Acepten la...?

AMLO: Acéptenlo y a la hora de la hora, toma tu voto.

JR: Le estaba...

AMLO: Es que eso...

JR: Se lo quitaron, ¿no?



publicidad

AMLO: Lo censuraron, sí, lo bajaron.

JR: Ya.

AMLO: Pero se entiende bien aquí en México, ¿no?

JR: Conocen al Sr. López Obrador, ¿verdad?

AMLO: Sí.

JR: ¿Sí?

AMLO: Mucho gusto, mucho gusto.

JR: ¿Qué creen de él? ¿Qué les parece?

HOMBRE: Es un paisano.

JR: ¿Sí?

HOMBRE: Sí.

AMLO: Sí.

JR: ¿Usted de dónde es?

HOMBRE: De Tabasco.

JR: ¿Usted es de Tabasco también?

HOMBRE: Sí.

JR: Ya. ¿Y está pensando en, ya está pensando por quién votar o todavía no?

AMLO: Todavía falta, ¿verdad?

HOMBRE: Todavía falta.

JR: Ándele, pues.

AMLO: Y son mujeres y hombres inteligentes.

JR: Gracias. Le preguntaba sobre la manta que...

AMLO: Sí.

JR: ...que apareció en el Estado de México.

AMLO: Sí, una amenaza que...

JR: Pero, ¿contra su vida?

AMLO: Sí, sí, Jorge. Firmada por un supuesto grupo denominado...

MUJER: ¿Lo puedo saludar?

JR: Sí, como no.

AMLO: ...la familia...



publicidad

JR: ¿Cómo está?

AMLO: Muchísimo gusto.

MUJER: Y estamos con ustedes.

JR: Qué le... ¿qué le parece el Sr. López Obrador?

MUJER: Para mí, excelente.

JR: ¿Sí?

MUJER: Que ya él debería de ser presidente, pero se lo han robado.

JR: Ah, ¿sí? Cuénteme. ¿Qué, cómo lo vio usted? ¿Qué pasó?

MUJER: ¿Qué pasó? Pues se vio ahí claramente que le robaron...

JR: Ya.

MUJER: ...las elecciones. Sí...

JR: El mensaje...

AMLO: Ya voy a hacerlo.

MUJER: Porque es el que ha apoyado más a México.

AMLO: Sí...

JR: 'Juanito', ¿no?

JUANITO: Sí.

JR: 'Juanito', ¿cómo está?

JUANITO: Muy bien, gracias.

JR: ¿Conoce al Sr. López Obrador?

JUANITO: Sí.

JR: ¿Sí?

JUANITO: Morena.

AMLO: Morena.

JR: ¿No le da miedo salir sin escolta?

AMLO: Entonces, una amenaza es, fue eso, ¿no? De una supuesta organización, “la familia unida”.

JR: Sí.

AMLO: ¿No? Y yo dije que “la familia unida” es el PRIAN.

JR: ¿El PRI y el PAN juntos?

AMLO: Sí, que son los mismos. Mira, nunca he usado dinero, como te lo comentaba, esta es mi cartera, lo que trae aquí son otras cosas.



publicidad

JR: ¿Qué trae ahí? Un poquito de dinero.

AMLO: Eso que me da la gente.

JR: ¿Qué le dan, recuerdos?

AMLO: Recuerdos.

JR: ¿Qué...

AMLO: Mira, entonces...

JR: ¿Qué trae ahí?

AMLO: Este es un...

JR: Se - ¿Puedo, puedo ver o no?

AMLO: A ver.

JR: Usted me dice si se...

AMLO: Este es, este es un - se llama Detente.

JR: Sí.

AMLO: Me lo dan mucho de distintas maneras en los pueblos.

JR: Dice, “Detente, detente enemigo que el Corazón de Jesús está conmigo”. ¿Se lo acaban - se lo dieron a usted?

AMLO: Sí, eso, sí.

JR: ¿Hay una una Virgen de Guadalupe?

AMLO: Sí. Bueno, esto es lo que yo traigo, bueno. Y...

JR: Pero no trae escolta, no trae escolta.

AMLO: No traigo escolta, no, nunca.

JR: ¿Por qué?

AMLO: Y no voy a usar escolta.

JR: Pero, ¿usted sabe la historia de asesinatos políticos que hemos tenido aquí, candidatos presidenciales que han sido asesinados?

AMLO: Pero hay dos cosas. Primero, quien lucha por la justicia no tienen nada que temer. Y dos, que es....

MUJER: Felicidades y ojalá sea el siguiente presidente.

AMLO: Gracias.

HOMBRE: Bueno, mucho gusto.

MUJER: Mucho gusto.

AMLO: Gracias, gracias. Y dos...

HOMBRE: A buscar un trabajo, a ver si es cierto.



publicidad

AMLO: No, se puede evitar. Recordemos lo que pasó con el presidente Kennedy, con Colosio.

JR: Con Colosio.

AMLO: Los dos con aparatos...

JR: ¿Pero, no es...

AMLO: Claro, sí, hay que buscar.

JR: ¿Pero no es irresponsable no tener seguridad?

AMLO: Vamos a que la gente cuide. A veces es muy...

JR: ¿Qué la gente lo cuide a usted?

AMLO: Sí, en los actos así sucede. Yo tengo encuentros, mítines y la misma gente se organiza.

JR: ¿Para protegerlo a usted?

AMLO: Sí, para... a mí me protege.

JR: Carlos Monsiváis, el gran escritor quien era amigo de usted...

AMLO: Sí.

JR: ...decía que, desde Francisco I. Madero, nunca se ha atacado tanto a un político en México como a usted.

AMLO: Sí.



publicidad

JR: ¿Por qué lo odian tanto?

AMLO: Pues, no sé, porque yo no odio.

JR: Yo sé, pero, ¿entiende lo que decía Monsiváis?

AMLO: Sí, por los intereses...

HOMBRE: Obrador.

AMLO: ...los intereses, los intereses, los intereses creados. Yo lamento mucho, Jorge, que haya un grupo que se ha hecho inmensamente rico al amparo del poder público...

JR: Bueno, tenemos...

AMLO: ...mediante la corrupción y que no acepten, no tengan la sensibilidad para aceptar que ya no se puede mantener este régimen corrupto, que no conviene a nadie esto que está sucediendo. Entonces ellos fueron los que crearon toda la leyenda negra en contra mía. Chávez, ahora lo de Maduro, ya te dije, no conocí a Chávez. Nunca recibí apoyo de ningún gobierno extranjero. No conozco a Maduro. Trato de ser respetuoso con todos.

JR: Esa es una de las acusaciones, lo otro es que es mesiánico, creído, que es autoritario, terco, intransigente.

AMLO: No, no, si fuese autoritario traería yo aquí un...

JR: Y no, venimos solos.

AMLO: ...un equipo, ¿no? Además, no tengo nada que temer, que ocultar. Tengo mi conciencia tranquila, tengo una concepción sobre la vida, una sabiduría que hay que caminar siempre en línea recta hacia un ideal. No zigzaguear, ¿sí? Si en ese caminar hacia un ideal cae uno, pues ahí quedó. Donde uno cae, queda.



publicidad

JR: Se están tomando la foto con usted.

AMLO: Sí.

JR: Ahí viene para la foto. ¿Qué le parece López Obrador?

MUJER: Yo lo respeto mucho.

JR: ¿Sí? ¿por qué?

MUJER: Y lo admiro. Acuérdese de la Colonia Juárez de Tokio 8.

AMLO: Sí.

MUJER: ¿Sí? Porque están tirando y es un edificio de alto riesgo y están tirando y están demoliendo ahí.

AMLO: Sí.

JR: Señor, gracias por su tiempo.

AMLO: Sí.

JR: Le agradezco muchísimo.

AMLO: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias.

JR: Le agradezco mucho, gracias por su tiempo.

AMLO: Sí.