La OEA retoma el debate sobre Venezuela, frente a una delegación que busca frenar una condena a la Constituyente de Maduro

CANCÚN, México.- La crisis venezolana crispa los ánimos en la antesala a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se instala el lunes por la noche en Cancún, México.

Antes de que se celebre la inauguración, los 34 cancilleres de los países miembros del organismo llevan a cabo una reunión que no estaba prevista en la agenda oficial para volver a discutir una resolución conjunta que exija la suspensión de la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro para reescribir la Constitución y liquidar los poderes públicos. El pasado 31 de mayo en Washington ocurrió un debate similar que terminó sin acuerdo.



El “cese de las detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso y la suspensión de todo enjuiciamiento de civiles por tribunales militares”, son otros de los puntos planteados en el acuerdo presentada por Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y respaldada por Costa Rica. Hasta ahora, la propuesta cuenta con 14 votos y requiere 24 para ser aprobada como declaración.

La delegación enviada por Venezuela para responder a esta iniciativa está conformada por casi tres decenas de personas, y es más grande que las de todos los demás países. La comitiva está encabezada por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien a finales de abril anunció la decisión de Caracas de iniciar el proceso para abandonar el organismo.



Hasta ahora, Venezuela cuenta con el apoyo de los 14 países que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM), que inclinan la balanza a favor del chavismo cada vez que se lleva a cabo una votación de esta naturaleza. A ellos se suman otros aliados incondicionales del chavismo, como Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

En caso que los países críticos con Venezuela no obtengan los 24 votos necesarios, la propuesta quedará sobre la mesa. Seguirá siendo discutida en la Asamblea General de la OEA, pero ya no por los cancilleres. En ese caso, solo se necesitará una mayoría simple de 18 votos para aprobarla, pero no será una declaración conjunta.

Lobby a favor y en contra

Fuentes de la organización relataron a Univision Noticias que el cabildeo con los países caribeños ha sido intenso. Hasta la tarde de este domingo las negociaciones seguían a puertas cerradas. El gobierno de Donald Trump ha elevado el tono en las negociaciones contra Caracas, por lo que hay mucha expectativa en Cancún de que sea ratificada la declaración conjunta. Jamaica, Barbados, Santa Lucía y Belice son los que podrían ceder. Mientras que más duros se mostraron Haití y Surinam, explicaron las mismas fuentes.



Diputados opositores venezolanos han participado en el cabildeo. William Dávila Barrios, miembro de la comisión de política exterior del Parlamento venezolano, dijo a Univisión Noticias que han podido conversar con algunas naciones caribeñas, y nota “un quiebre” en CARICOM.



“Hemos notado un cambio. Están preocupados porque una relación económica estable de CARICOM pasa por tener una Venezuela estabilizada”, aseguró Dávila Barrios. “Si no tenemos una Venezuela estable en lo económico, político y social, la cooperación energética va a tener tropiezos”.

Dávila exigió “a la comunidad internacional acciones determinantes”. En especifico a los miembros de la OEA a “dejar la retórica”. Según él, desde que fue conocido e iniciado a discutir el informe del secretario Luis Almagro sobre Venezuela, no “ha habido progreso”.

El diputado pidió a la OEA no solo aprobar la propuesta del bloque crítico, sino aplicarle al régimen chavista algunas cláusulas de la Carta Democrática Interamericana del organismo.



Peleas desde el inicio

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró las sesiones previas a la Asamblea General de la OEA junto al canciller mexicano Luis Videgaray, quien dijo recientemente que Venezuela “no es una democracia”.

La presencia de la delegación venezolana ha inquietado al anfitrión, puesto que esperan que la canciller Rodríguez arremeta contra México y restriegue problemas de derechos humanos, como los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En las afueras del complejo, hay piquetes de protestas contra ambos países.

La noche de este domingo el embajador de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, protagonizó un altercado con el abogado activista de los derechos humanos Gustavo Tovar-Arroyo en hotel Moon Palace, donde es celebrada la Asamblea General.

Moncada le espetó “te pagan los americanos, eres un vendido”, mientras otras personas los apartaban para evitar que llegaran a los golpes.

“Es un presagio de lo qué va a hacer el régimen en esta reunión”, dijo el diputado Dávila Barrios.