La madre del niño asesinado en Uruguay llevó a su hijo al psicólogo porque decía que el entrenador era su padre

La muerte de Felipe Romero, el niño de diez años asesinado por su entrenador de fútbol que después se suicidó, dejó muchas incógnitas en Uruguay, principalmente la de cómo el pequeño llegó a tener una relación tan estrecha con el hombre que lo acabó matando. Algunos sectores incluso responsabilizaron a la madre por dejar que se produjera ese acercamiento entre su hijo y alguien con quien no les unía un vínculo familiar.

Este martes, mientras las autoridades de la ciudad de Maldonado, en el este de Uruguay, continúan sus investigaciones del caso, la madre del menor, Alexandra Pérez, aseguró que no cree que su hijo fuera abusado sexualmente por el entrenador, Fernando Sierra, pese a que los últimos datos de la investigación confirmaban que el niño sufrió abusos sexuales, que podrían ser anteriores a su secuestro y muerte.



En una entrevista con el diario uruguayo El País, la mujer que está recibiendo tratamiento psicológico para asimilar lo sucedido, explica que conoció a Sierra hace un par de años cuando se lo presentó una compañera de trabajo policía que tenía un hijo que "iba mucho a la casa de Fernando".

"Hablé con ella de este tema y me dijo que estaba todo bien. Eso me dio cierta seguridad de que no había nada raro. Creí que estaba en buenas manos", afirma la mujer que trabaja como agente de policíá en Maldonado. Separada del padre de Felipe, el exfutbolista Luis Alberto Romero (“Lucho”), Pérez se considera "madre soltera".



No fue hasta hace unos cinco meses cuando la mujer notó que había algo raro porque su hijo comenzó a presentar al entrenador como si fuera su papá. "El tipo empezó a pasar por sobre mi autoridad como madre. Ya ni me consultaba para nada. Llegaba a casa y me lo sacaba", explicó.

Además, cuenta que otro entrenador de Felipe le contó que Fernando Sierra estaba tramitando la adopción de su hijo y que la madre de éste decía que el niño era su nieto y que "pronto se iba a ir a vivir con ellos".

Eso llevó a la mujer a consultar el problema con una psicóloga de la policía que se entrevistó con el niño.

La psicológa le recomendó que niño y entrenador no se vieran solos





Según Pérez, a la psicóloga le llamó la atención que Felipe dijera que Sierra era su padre. Eso ya había sucedido el día del padre del año pasado (que en Uruguay se celebra el 10 de julio), cuando el niño le escribió un mensaje por WhatsApp al entrenador que, según la madre, decía: "Feliz día papi. Te amo papi, espero que estés siempre conmigo".



La psicóloga le recomendó que no dejara que Felipe y Sierra se siguieran viendo a solas. Entonces, según relata en la entrevista, le comunicó al entrenador el consejo de la doctora y le dijo que sería ella quien a partir de entonces llevaría a su hijo a los entrenamientos. También le pidió que no se comunicara más con su hijo por Whatsapp.

"Él me dijo: 'lo entiendo, lo entiendo', pero vi que tenía una cara horrible. En la mirada se veía que no le gustó lo que le había dicho", afirmó.

Antes de esa visita a la psicóloga, Pérez expone que ya había tenido problemas con el entrenador porque se llevaba a su hijo sin avisarle y le había prohibido hacerlo de nuevo. La situación más tensa que relata fue el 23 de marzo cuando llegó a su casa por la tarde y se dio cuenta de que Fernando Sierra se había llevado a su hijo.



"Si vos me sacás a Felipe, me mato"

Cuando llamó al entrenador, éste le dijo que estaban yendo a un asado, pero ella exigió que lo llevara de vuelta a casa de manera inmediata.

Allí, explica Pérez, sostuvieron esta conversación: "Yo sé que querés a Felipe como tu hijo. Él te quiere como a un padre. Pero yo soy la madre. Yo digo sí y yo digo no. Vos no me pediste permiso para llevártelo, ¿entendés eso?", relató. "Él se puso a llorar. Lloraba. Lloraba. Y ahí me dijo: 'Si vos me sacás a Felipe me mato'".



En la entrevista, la madre descarta que fuera frecuente que el entrenador fuera a buscar a su hijo al colegio, como sucedió el pasado jueves cuando lo recogió de la escuela antes de matarlo de un disparo y sucidarse.

Sin embargo, la mujer reconoce que Sierra fue a "alguna reunión de padres" al centro educativo.

Según su relato de los hechos a El País, el entrenador se presentó una hora antes del fin de las clases y se llevó al pequeño sin firmar ningún documento que lo autorizara. Poco después, cuenta la madre, el director de la escuela llamó a su otra hija para notificárselo y, aunque esta sabía que no podía quedarse a solas con Sierra, ya no pudieron hacer nada.

Para tratar de aclarar las circunstancias de la entrega del niño a su asesino, la jueza Adriana Morosini llamó a declarar a la madre, a la psicóloga del menor, a la maestra que entregó al niño y a miembros de la junta directiva del colegio.



Por su parte, la madre de Felipe Romero, quiso enviar un mensaje a los padres divorciados: "¡Por favor, estén presentes con sus hijos! De otra manera los niños buscarán otra figura paterna... Para peor, mi hijo se topó con este asesino", afirmó.

