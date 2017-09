Hay más de 4 millones de desnutridos en Venezuela, según la FAO

Victoria Mata posa en la foto con cinco miembros de su familia con los que vive, en Caracas. "Estamos comiendo menos porque no se consigue la comida y cuando aparece las filas de gente son infernales y no podemos comprar. Ahora no comemos tres veces al día, solo hacemos dos comidas al día, si las tenemos". Foto: Carlos García Rawlins/Reuters | Univision.com

