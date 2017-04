Autoridades mexicanas investigan supuestos narcomensajes lanzados desde un helicóptero

Ciudad de México.- Las autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para identificar a las personas que el pasado martes, a bordo de un helicóptero, lanzaron papeles con mensajes relacionados con un supuesto cártel del narcotráfico que tiene presencia en dicha zona.

“Oso, Tito, Beny y toda su banda ya pasaron la raya, no más extorsiones y secuestros de los suyos!!! Ya muy chingones!!! ¡¡¡Se acabó!!! Y contentos con su fiesta del pueblo para robar más a la gente ¡¡¡Andamos despiertos!!! Atte. La Familia Unida”, fue uno de los mensajes que se leía en la lluvia de papeles que cayó durante los festejos de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco.



publicidad

En un segundo mensaje, el supuesto grupo delictivo expresó su descontento con el gobierno.

“No más nepotismo en el gobierno... exigimos trabajo eficiente de los cuerpos policiacos”.



#PrayForTexcoco

🤔narco-mensajes caen en Texcoco en contra del crimen organizado? esto huele a PRI pic.twitter.com/1qNgSt8pkY — Andrea (@Lupita270394) 12 de abril de 2017

Un video difundido a través de redes sociales muestra el momento en que el helicóptero sobrevuela el lugar y lanza en al menos dos ocasiones múltiples papeles impresos.

Tras el incidente, los empleados de la feria realizaron una limpieza y trataron de retirar los papeles. Hasta la mañana del miércoles las autoridades de Texcoco no había recibido ninguna denuncia formal por los hechos.



Por su parte, el secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, negó tener los datos de la aeronave, como matrícula o el nombre del dueño. Asimismo, al respecto del grupo delictivo que firma los textos que hacen referencia a presuntos integrantes de alguna célula rival, el funcionario dijo desconocerlos.

“Yo no los conozco, no hemos escuchado nada de ellos, el propio Higinio ayer me decía que no tenía detectado a ningún grupo delictivo, yo lo veo en torno a la fiesta del Caballo nada más, no veo nada”.

Acusan tintes políticos en narcomensajes

No obstante, de acuerdo con las autoridades municipales de Texcoco, se trata de un “atentado político” para crear incertidumbre y desestabilidad en el lugar, donde actualmente se vive el proceso electoral para elegir al mandatario del Estado de México y la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien fue alcalde en esa demarcación.



publicidad

“La conclusión que hace el Ayuntamiento de Texcoco es que esto es un atentado político que tiene que ver con el proceso electoral que está viviendo el Estado de México y en particular el municipio, porque de éste es la candidata de Morena, la profesora Delfina Gómez”, apuntó la Alcaldía en un comunicado.

La alcaldía aseguró que si el gobierno federal coopera en las investigaciones se puede identificar plenamente al helicóptero, ya que en la grabación donde se exhibe a la aeronave arrojar diversos papeles se puede observar claramente sus siglas y colores.

Las campañas para elegir al próximo gobernador del Estado de México, el principal bastión del oficialismo y la entidad con el padrón electoral más grande del país, con 11.3 millones, iniciaron hace poco menos de dos semanas con series denuncias de campañas sucia.



De acuerdo con diversas encuestas realizadas, ambos candidatos, junto con Delfina Gómez Álvarez, la contendiente por el izquierdista partido Morena que lidera Andrés Manuel López Obrador, arrancaron con un empate por la contienda. Otras encuestadoras aseguran, sin embargo, que el candidato oficialista Alfredo del Mazo Maza va arriba de las preferencias ciudadanas.

Del Mazo Maza es expresidente municipal de Huixquilucan y forma parte de la familia política de mayor peso en el Estado de México, el Grupo Atlacomulco, del que representa la generación más joven.

Es primo de Peña Nieto, de la secretaria general del PRI, Carolina Monroy del Mazo, hijo del exgobernador Alfredo del Mazo González y nieto del también exgobernador Alfredo del Mazo Vélez.



publicidad

El Estado de México es la entidad más poblada del país, que concentra casi 11 millones de electores, por lo que lo que suceda en los próximos comicios a gobernador, podrían ser importantes para definir el rumbo de los partidos políticos con miras a las presidenciales de 2018.