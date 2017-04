Argentina vuelve a gritar #NiUnaMenos por la muerte de una joven supuestamente de manos de un violador en libertad condicional

Nicolás tiene 22 y va más lejos: “El cambio se hace deconstruyendo, visibilizando, rompiendo mitos… Me encuentro con mucha gente en la marcha que dice #NiUnaMenos pero quizás tienen poco claro algunos conceptos o incluso son antiabortistas. Es raro, me choca…. Si la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, significa que no tiene autonomía. Entonces, ¿no es sujeto? ¿es un objeto?” Foto: Macarena Gagliardi | Univision.com

