Trump decide hoy el futuro del acuerdo nuclear con Irán negociado por Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide este viernes qué hará con el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 por su antecesor Barack Obama. En un discurso, develará lo que, según varios medios, será una posición más agresiva ante las actividades de la república islámica en Oriente Medio lo que podría complicar los lazos de Washington con sus aliados europeos.

Trump emitirá su discurso a las 12:45 hora local en la Casa Blanca, el producto de semanas de discusiones internas entre el mandatario y su equipo de seguridad nacional.

Según el Washington Post, el presidente establecerá nuevas condiciones para permanecer en el acuerdo. Por su parte, The New York Times indicó que el mandatario no certificará el pacto aunque no llegará a romperlo.

Funcionarios estadounidenses, consultados por la agencia Reuters, dijeron igualmente que se espera que Trump decida no certificar el acuerdo nuclear con Irán del 2015, al que ha llamado "el peor acuerdo de la historia", ya que considera que no responde a los intereses de Estados Unidos.

El presidente republicano ha estado bajo una intensa presión mientras evaluaba negar la certificación al acuerdo, una decisión que ignoraría las advertencias desde dentro y fuera de su administración de que una posición más dura socavaría la credibilidad de Estados Unidos.



Barack Obama defiende acuerdo nuclear con Irán Univision 0 Compartir

El acuerdo fue certificado dos veces antes, pero asesores de Trump dicen que el mandatario está renuente a hacerlo por tercera vez.

De esta manera, la medida anunciada por Trump no retiraría a Estados Unidos del acuerdo, pero daría al Congreso 60 días para determinar si reinstala o no las sanciones contra Teherán que fueron suspendidas tras la firma del pacto, negociado junto a Washington y otras potencias mundiales durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes estadounidense, Michael McCaul, dijo a Reuters que cree que Trump "posiblemente no retirará del todo al país del acuerdo, sino que negará la certificación sobre el cumplimiento (de Irán con el pacto)".



publicidad

Europa, en contra

Aliados europeos han expresado alarma por la posible decisión de Estados Unidos de tomar una postura diferente ante el acuerdo, ya que se han estado beneficiando económicamente de la reducción de las sanciones contra Irán.

Numerosos países europeos, entre ellos líderes de Reino Unido, Alemania y Francia, han llamado a Trump a mantener la certificación con el pacto nuclear a fin de mantener la unidad de la alianza que negoció con la república islámica.