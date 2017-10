Megyn Kelly descarga a Bill O'Reilly: "El abuso a las mujeres tiene que parar"

La presentadora de NBC Megyn Kelly descargó nuevamente este lunes a su excolega de Fox News Bill O'Reilly, y acusó a la cadena de proteger al ancla a pesar de los reclamos de presunto acoso sexual que hay en su contra.

Kelly había prometido que su programa sería ligero. Volvió a tomar la palabra sobre el tema O'Reilly cuando se conoció el sábado que el comentarista estrella de Fox News llegó a un acuerdo de 32 millones de dólares para poner fin a una nueva demanda de acoso sexual, esta vez de una analista que aparecía en su programa, y que un mes después le renovaron el contrato, según dio a conocer el diario The New York Times.



"La sugerencia de O'Reilly de que nadie se ha quejado por su comportamiento es falsa", dijo Kelly en su programa 'Megyn Kelly Today' este lunes, al referirse a la repuesta del presentador al reporte del Times de que ninguna mujer jamás lo había acusado ante el departamento legal del canal. "Lo sé porque yo me quejé".





El acuerdo de 32 milones de dólares es el sexto y más cuantioso que se conoce entre los alcanzados por el ancla de Fox News para liberarse de las demandas por acoso sexual en su contra. El presentador estuvo envuelto en un escándalo tras su despido en abril, cuando este mismo diario reveló que la cadena Fox había pagado en los últimos años $13 millones a cinco mujeres que acusaron a O'Reilly de un comportamiento inapropiado.

Kelly contó que en noviembre de 2016, dos meses antes de que renunciara a la cadena, envió un correo a los directivos del canal, Bill Shine y Jack Abernethy, para quejarse por el comportamiento de O'Reilly con las mujeres.

En el correo Kelly le decía a los presidentes de Fox News: "Quizás es su propia historia de hostigamiento hacia las mujeres que, como ustedes dos saben, resultó en pagos a más de una mujer, incluso recientemente, lo que lo cegó a la estupidez de no decir algo como, 'lo siento por las mujeres de esta compañía, que nunca debería haber tenido que pasar por eso'". En respuesta, criticó Kelly, su excompañero apareció esa noche en su programa "atacando a las víctimas de acoso de la empresa nuevamente".



"Esto debe parar", dijo Kelly. "El abuso a las mujeres, el humillarlas, la amenaza, la retaliación, el silenciarlas luego de los hechos, esto tiene que parar".



El pasado abril, el diario The New York Times reportó que Bill O'Reilly recibiría al menos 25 millones de dólares por su salida forzosa de la cadena Fox News, donde presentaba 'The O'Reilly Factor', el programa de política más visto entonces en la televisión estadounidense. ¿La razón? Las denuncias de presunto acoso sexual en su contra. Los 25 millones de dólares que se dijo recibió entonces representaban una cifra inferior a los 13 millones de dólares que había pagado Fox a las cinco mujeres que aseguraban haber sido acosadas por el conductor de 67 años. Pero llevan hasta al menos 85 millones de dólares el costo que han tenido hasta el momento estas denuncias para Fox.

En ese momento, O'Reilly se defendió asegurando que era víctima de mujeres que buscaban hacer fortuna a costa de él.



Este lunes, tras la crítica hecha por Megyn Kelly, el presentador de Fox News solo respondió presentando en su página web una nota en la que ella le agradece por haber asistido al babyshower de su bebé. Además aseguró en el programa de radio de otro excolega de Fox News, Glenn Beck, que la actitud de Kelly le parecía incomprensible: "No sé por qué Megyn Kelly está haciendo lo que hace (...) Yo la ayudé muchísimo en su carrera".