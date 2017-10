La actriz Claire Forlani contó en su cuenta de Twitter que escapó en cinco ocasiones de Weinstein. "No me pasó nada con Harvey, [y] con eso quiero decir: escapé cinco veces. Tuve dos reuniones en el hotel Península por la noche con Harvey y todo lo que recuerdo fue que me agaché, me zambullí y, finalmente, salí de allí sin que me babearan, bueno, solo un poco. Sí, se sugirió el masaje... Recuerdo que me habló de todas las actrices que se habían acostado con él y lo que había hecho por ellas". Foto: Getty | Univision

