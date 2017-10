El repulsivo 'regalo' de la actriz Carrie Fisher a un productor por acosar sexualmente a una amiga

El acoso sexual en Hollywood viene de lejos: las denuncias de abuso y violación realizadas por más de 30 mujeres contra el poderoso productor Harvey Weinstein han sacado a la luz un comportamiento que parece lleva extendido en la Meca del cine durante décadas.

De hecho, hace ya 20 años que la popular actriz ya fallecida Carrie Fisher, conocida -entre otros- por su papel de princesa Leia en la saga de 'Star Wars', tuvo que actuar ante la situación que vivió una amiga suya, la guionista Heather Robinson.

Fisher, al conocer que un productor de Sony Studios trató de tener sexo con ella sin su consentimiento, no tuvo reparo en envolver una lengua de vaca, meterla en una caja de Tiffany, ponerle un lazo blanco y dejarla en el escritorio del acosador.



La historia la contó la propia Robinson, una guionista del mundo de la televisión y el cine, hace unos días durante un programa de radio matutino en una estación de Tucson, Arizona.

En el 2000 ella se trasladó a California, donde conoció a la actriz, fallecida a finales de 2016. En su búsqueda de trabajo, Robinson contactó con un importante productor del que no reveló el nombre. Tras varias conversaciones, en las que solo abordaron temas profesionales, acordaron verse en persona para comer los dos.

"No era nada romántico en absoluto", afirmó Robinson en la radio para describir la relación que tenía con el productor. El hecho de que fuera a acosarla nunca se le pasó por la cabeza porque, según explicó, "tenía sobrepeso. Me sentía segura pensando 'Ok, tengo sobrepeso, no soy atractiva para esta gente, no quiero convertirme en una actriz'".



Pero eso no fue ningún impedimento: cuando se subió en el auto con el que fue a buscarla, casi inmediatamente, el productor inclinó el asiento del pasajero y se abalanzó sobre ella.

Cuando se vio rechazado, la amenazó: "Nunca harás una película en mi ciudad, y sal de mi auto". Todo sucedió muy deprisa y, pese a haber sido la víctima de un acoso, ella acabó sintiéndose culpable: "Me sentí avergonzada, me sentí como si hubiera hecho algo".

Cuando habían pasado varias semanas, Fisher le contó cómo decidió vengarse por ella: "Sabía que probablemente iba a estar ahí (el productor), por lo que fui a su oficina y personalmente le dejé una caja de Tiffany con un lazo blanco".



¿Qué era lo que contenía el misterioso paquete? "Era una lengua de vaca de Jerry’s Famous Deli (una cadena de restaurantes) con una nota que decía 'Si vuelves a tocar a mi querida Heather o a alguna otra mujer otra vez, el próximo paquete será algo tuyo en una caja mucho menor".

La guionista confesó que nunca había contado esta historia en público hasta ahora, que se vio animada por todas las denuncias de acoso sexual que se están conociendo estos días, tras el caso de Harvey Weinstein, quien finalmente fue expulsado de la Academia de cine de los Oscar.

Una de las últimas actrices en reconocer que fue víctima de este tipo de comportamientos a lo largo de su carrera es Reese Witherspoon, protagonista de cintas como 'Legally Blonde' o 'Walk the Line'.



Witherspoon develó que cuando tenía 16 años fue asaltada sexualmente por un director, aunque reconoció que esa no fue la única experiencia de esta naturaleza que ha debido enfrentar.