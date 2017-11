El legendario Teatro Old Vic de Londres recibió 20 denuncias de "conducta inapropiada" del actor Kevin Spacey

The SundayTimes / Gallo Images / Getty Images

El actor estadounidense Kevin Spacey es señalado por decenas de testimonios por supuesto comportamiento inapropiado. The SundayTimes / Gallo Images / Getty Images

El famoso teatro Old Vic de Londres anunció este jueves que durante una investigación sobre el actor estadounidense Kevin Spacey, quien fue director artístico de la sala, registró 20 denuncias por supuesta "conducta inapropiada" del artista.

Spacey dirigió el prestigioso teatro londinense entre los años 2004 y 2015, pero las pesquisas se remontaron hasta 1995, año en el que el actor comenzó a colaborar con la sala.

El actor de 58 años fue acusado en las últimas semanas por varios hombres de presuntos abusos sexuales y acercamientos inapropiados.

De los 20 casos recabados por el teatro londinense, apenas se registró una denuncia a la dirección de Old Vic. Las autoridades informaron que en ninguno de los reportes el denunciante era menor de edad al momento de los presuntos hechos. El teatro cree que el hecho de que Spacey sea una estrella de renombre internacional disuadió a los afectados de denunciar su actos.

"The Old Vic pide disculpas sinceras por no crear un ambiente o una cultura en la que la gente se sintiera libre de ser franca", dijo la institución citada por la agencia AFP.





Matthew Warchus, actual director artístico de la institución, dijo que estas noticias fueron "un golpe y una sorpresa desagradable para muchos de nosotros".

"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir que todo el mundo lo sabía", explicó Warchus.

La ola de acusaciones contra Spacey comenzó a la sombra del escándalo generado por los presuntos abusos sexuales del poderosísimo productor de Hollywood Harvey Weinstein, que acumula decenas de acusaciones de abuso, acoso y agresiones sexuales por parte de actrices.

El caso de Spacey comenzó hace unas semanas cuando el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste tenía apenas 14 años.



A partir de las denuncias, Spacey que encarnaba al ficticio presidente estadounidense Frank Underwood en la aclamada serie House of Cards producida por Netflix, ha pedido disculpas y se ha retirado de la escena pública. Netflix anunció que no volvería a trabajar con él.