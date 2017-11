Denuncias de acoso contra Kevin Spacey le pasan otra factura: le echan de una película de Ridley Scott

La película 'All the Money in the World' se estrenará el 22 de diciembre como estaba previsto, pero el actor será reemplazado por el veterano Christopher Plummer, quien rodará sus escenas en las próximas dos semanas.

El actor Kevin Spacey, que ha sido señalado por acoso sexual, no aparecerá en la última película del director Ridley Scott, quien decidió sustituirlo para que la película 'All the Money in the World' no se vea afectada por el escándalo.

La decisión fue tomada por Scott y los productores, con apoyo de la distribuidora, según CNN. Spacey será sustituido por el veterano actor de origen canadiense Christopher Plummer, conocido por su larga filmografía con películas como The Sound of Music, A beautiful mind, Beginners o The Last Station por la que ganó un Oscar en 2010.





La película estaba ya terminada, así que Plummer tendrá que rodar las escenas en las que aparecía Spacey en las próximas dos semanas para que la cinta luego pase a montaje y esté lista para su estreno en próximo 22 de diciembre como estaba previsto.

Basada en hechos reales, All the Money in the World, narra el rapto del nieto del magnate John Paul Getty, abuelo a quien daba vida Spacey en un papel secundario pero decisivo en la trama.

La decisión profundiza en el escándalo desatado después de que el también actor Anthony Rapp contara en una entrevista que Spacey, ganador de dos Oscar y protagnista de la exitosa serie House of Cards, trató de abusar de él cuando tenía 14 años.

Tras la denuncia del suceso, que Spacey dijo no recordar pero por el que se disculpó, ocho trabajadores o exempleados de la serie House of Cards, como el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana, revelaron otros episodios de abuso o acoso sexual.



El cambio de actor en All the Money in the World se produce después de que este lunes los responsables de la película decidieron cancelar su estreno previsto en el festival AFI de Los Ángeles (EEUU), donde iba a servir como la cinta elegida para el cierre del certamen.

"Hay otros 800 actores, escritores, artistas y miembros del equipo que trabajaron sin descanso y éticamente en esta pelícíula, durante años (...) Sería una gran injusticia castigarles a todos por el mal comportamiento de uno de los actores secundarios". indicó TriStart Picture en un comunicado.

Después del escándalo tras la revelación de Rapp, Netflix anunció la suspensión temporal del rodaje de la sexta temporada de House of Cards y baraja 'matar' al personaje de Frank Underwood. Además, rompió lazos con el actor también para llevar a cabo un proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal.

"Acosó a mi hijo"

Las denuncias se acumulan después de que la expresentadora de televisión Heather Unruh denunciara públicamente que el actor también abusó de su hijo en julio de 2016 cuando éste tenía 18 años.



Expresentadora de noticias de Boston acusa de abusar de su hijo de 18 años a Kevin Spacey



"Mi hijo no tenía ni idea de que el famoso actor era un supuesto depredador sexual o de que se iba a convertir en su próxima víctima", afirmó.

Unruh dijo en rueda de prensa que la semana pasada su hijo presentó una denuncia y entregó evidencia al Departamento de Policía de Nantucket, Massachusetts, sobre el presunto abuso para que se inicie una investigación criminal.

El actor "le compró bebida tras bebida…. Metió sus manos dentro del pantalón de mi hijo y le agarró los genitales", aseguró Unruth. Spacey no ha hecho comentarios sobre este caso.