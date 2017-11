"A los 14 no estaba con un hombre de 32 años": Cientos de mujeres comparten sus fotos de adolescencia en rechazo a Roy Moore

Twitter está inundado de fotos de jovencitas a los 14 años. Adolescentes que estaban a esa edad jugando con amigos, montando a caballo, o tratando de superar los exámenes de turno del colegio. Ninguna, como lo sentencia claramente cientos de post que se han hecho en Twitter con el hashtag #MeAt14 (#Yoalos14), estaba saliendo con un hombre de 32 años.

A pesar de que el candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, negó tajantemente el sábado 11 de noviembre las acusaciones de una mujer que le dijo en un reportaje a The Washington Post que había sido perseguida por Moore con fines sexuales a los 14 años, las redes sociales parece que se rehúsan a creer en sus explicaciones.



¿Debería una niña a esta edad estar involucrada sentimentalmente con un hombre de 32? Un claro "no" es la respuesta que gravita en esta iniciativa que ha intentado valerse de fotos de juventud para revelar la inmadurez e inocencia de una niña a esa edad para poder tomar decisiones claras en materia sexual.

El reportaje en que se hicieron las denuncias cuenta con más de 30 personas que confirman que Moore habría buscado tener relaciones sexuales o romáticas con ellas cuando eran adolescentes y él tenía alrededor de 30 años. Ninguna de esas mujeres dijo que Moore las acosaba o las atacaba, pero lo problemático de las alegaciones es que la edad legal de consentimiento en Alabama es de 16.

"Esta soy yo a los 14 años. Estaba en el equipo de gimnasia y cantaba en el coro. No estaba saliendo con un hombre de 32 años. ¿Quién eras tú a los 14? Twittea una foto, dinos quién eras y pon en la parte superior de tu página #MeAt14", dice Lizz Winstead, escritora y cocreadora The Daily Show a sus más de 120,000 seguidores y quien ha sido una de las promotoras de esta protesta virtual.



This is me at 14. I was on the gymnastics team and sang in the choir. I was not dating a 32 year old man. Who were you at 14? Tweet a pic, tell us who you were and pic to the top of your page #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/HPVzMgaD8h — Lizz Winstead (@lizzwinstead) 12 de noviembre de 2017



"Este soy yo a los 14. No estaba saliendo con un hombre de 32 años. Estaba montando a caballo, jugando baloncesto y tratando de sobrevivir al primer año de la escuela secundaria", se puede leer en otros de los post que ha hecho que Twitter parezca un verdadero anuario escolar.



This is me at 14. I wasn’t dating a 32 year old male. I was riding horses, playing basketball, and trying to survive freshman year of high school. #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/ftnHi9bIGQ — Sandra Londino (@SandraLondino) 12 de noviembre de 2017



"#MeAt14 Adoraba a mi hermano. Amaba a mi perro, Pucci. Me encantó OMD. Tenía un gran pelo. Yo era feliz. Yo era inocente", ha dicho por su parte la actriz Alyssa Milano quien también se ha unido a la iniciativa.



#MeAt14 I worshipped my brother. I loved my dog, Pucci. I loved OMD. I had Big hair. I was happy. I was innocent. Please share your #MeAt14. pic.twitter.com/ccPyVHgcVS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 12 de noviembre de 2017



Otras internautas han publicado sus fotos de adolescencia con la intención de denunciar los acosos de los que fueron víctimas: "Lizz, en realidad tenía 15 años en esta foto... pero estaba embarazada a los 14 años. Me llevó décadas darme cuenta de que la mayoría de las cosas malas que me sucedieron NO ERAN MI CULPA. ¡ESTOY TAN FELIZ de que podamos detener a los hombres que estén abusando a niñas y mujeres # MeAt14 #NoMoore".



lizz i was actually 15 in this pic .. but pregnant at 14. it took me decades to realize the most of the bad things that happened to me were NOT MY FAULT. I AM SO HAPPY that we might have put a stop to MEN ABUSING GIRLS & Women!! #MeAt14 #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/dXXPcY0pjn — Vanessa Phillips (@VPpolitics) 12 de noviembre de 2017



En una entrevista telefónica citada por la agencia EFE, Moore dijo que hace 40 años tuvo citas "con muchas chicas jóvenes" y que no recuerda haber salido con ninguna "sin el permiso de su madre". "El comportamiento siempre fue apropiado", se defendió Moore. Las redes sociales sin embargo, parecen muy claras en una materia: no hay ningún comportamiento adecuado cuando se habla de que un hombre mayor salga o corteje a una de 14.

"Solo en caso de que haya alguna duda de que a a los 14 años aún se es una niña".



Just in case there’s any doubt that a 14 year old is a CHILD! #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/2eElHSTxt9 — Orli Matlow, Your New Comedy Hero (@HireMeImFunny) 11 de noviembre de 2017



