Faltan 6 días para renovar DACA: esto es todo lo que necesitas para enviar tu solicitud

Los dreamers que tengan un permiso DACA que expira entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018 podrán solicitar una renovación de dos años. Estos son los documentos que deberían presentar.

• No te olvides de firmarla y ponerle fecha.

• No hace falta que rellenes aquellas partes que digan: “For Initial Requests Only”.

Solicitud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Un documento de siete páginas en el que tendrás que incluir, entre otras cosas, tu información básica. Asegúrate de que usas la última versión, si no, USCIS rechazará tu solicitud. Tu información debe coincidir con la de la versión que enviaste cuando aplicaste al programa por primera vez.

Otras cosas que debes tener en cuenta

Si estás en un proceso de deportación, has recibido una citación, has sido arrestado, o condenado, lo ideal es que contactes con un abogado. Tendrás que presentar nuevos documentos. No incluye pequeñas infracciones de tráfico.

Es importante que conserves todos los documentos que usaste durante el proceso original de solicitud de DACA.