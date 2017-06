Un auto se lanza contra los peatones en Ámsterdam y deja al menos ocho heridos

"No hay ningún indicio de que se trate de un ataque extremista", ha indicado la policía, a pesar de que las circunstancias del incidente "no están claras" por ahora. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital y el conductor fue arrestado.

Un auto se lanzó contra una multitud en la principal estación de trenes de Ámsterdam, la capital de Países Bajos, dejando heridas a ocho personas, según informó la policía en su cuenta de Twitter. El conductor de vehículo fue arrestado.

Dos de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital, mientras que el resto fue tratado en el lugar del incidente.



Las autoridades indicaron que las circunstancias del incidente "no están claras", pero especificaron que por ahora "no hay ningún indicio de que se trate de un ataque extremista". Según declaraciones de la portavoz de la policía, Marjolein Koek, citadas por AP: “Hablamos con el sospechoso. Parece que no fue intencional, sino que enfermó. Obviamente continuaremos con la investigación para excluir otras opciones”.

El conductor del vehículo se encontraba estacionado en un lugar en el que no estaba permitido detenerse e intentó huir cuando se le acercó la policía, antes de impactarse contra un muro.

El auto ya fue inspeccionado y el conductor fue interrogado, de acuerdo con la policía.





La pasada semana varios ataques terroristas en Londres dejaron casi 10 muertos. En uno de ellos, un vehículo se lanzó contra los transeúntes en el London Bridge.