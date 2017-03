"Nunca he visto algo así": un pavo de 30 libras se estrella contra el parabrisas de un vehículo

El ave se estampó contra un auto que viajaba por una carretera en Indiana, atravesando el vidrio. Un oficial de policía declaró que durante sus 31 años de servicio no había atendido un caso similar.

Una familia de Nueva Jersey que viajaba por una carretera en Indiana se llevó un gran susto cuando, de repente, un pavo de 30 libras (más de 13 kg) se estrelló contra el parabrisas del vehículo y murió incrustado en el cristal frontal del carro.

El extraño suceso ocurrió el martes hacia las 9:30 am (hora local), en la autopista US 20 en las proximidades de la localidad South Bend, en el norte de Indiana, cuando la familia Tarabocchia se dirigían en un auto alquilado hacia el Chicago O’Hare International Airport después de haber visitado a su hija en la University of Notre Dame.

"Pensé que el pavo iba a pasar por encima del techo, pero no lo hizo", declaró al The Indianapolis Star John Tarabocchia, conductor del vehículo donde iban su esposa, su hijo y su suegra. Las imágenes publicadas por la policía del condado La Porte muestran al animal completamente empotrado en el vehículo. En otra de las fotografías se observa cómo la cabeza del ave quedó suspendida en el interior después de romper el parabrisas.

Tras el accidente, John Tarabocchia, originario de Emerson, condujo el vehículo hacia un lado de la carretera para asegurarse que todos los miembros de la familia se encontraban bien. Una vez con el carro parado, pidió que salieran todos y se alejaran del carro y el pavo, que aún se movía. "Me imagino que estaba intentando salirse por un lado u otro", explicó el conductor.



Imagen del pavo desde el interior del vehículo. Facebook: La Porte County Sheriff's Office

Ninguno de los miembros de la familia, que fueron chequeados por un médico en el lugar del accidente, sufrió daños. Alguno de ellos tan solo fue atendido por pequeños cortes.

Michael Kellems, de la policía del condado La Porte, informó que cuatro pavos estaban volando en la zona del norte al sur justo cuando uno de ellos se impactó el vehículo alquilado. Kellems explicó que es la época de apareamiento de estas aves, aunque aclaró que lo más común es que conductores tengan problemas en la carretera con otros animales, como ciervos, y no con pavos.

"Llevo trabajando como policía 31 años y nunca he visto algo como esto", declaró Kellems.

Un conductor que pasó por el lugar, al ver lo sucedido, pidió permiso para llevarse el ave a su casa.



Poco después, la familia Tarabocchia continuó su trayecto camino a su casa en Nueva Jersey en otro vehículo. Tras lo sucedido, declararon que este año, para el Día de Acción de Gracias, no comerán pavo.